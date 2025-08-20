Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Prefeitura de Belém destina R$ 2,17 milhões do MIDR a famílias afetadas pelas chuvas

Em nota, a prefeitura disse que os recursos serão destinados exclusivamente à aquisição de kits de higiene, kits dormitório, colchões, cestas básicas e outros itens

O Liberal

A Prefeitura de Belém informou que o repasse do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) de R$ 2,17 milhões será utilizado para ajudar famílias que foram afetadas pelas fortes chuvas registradas na capital paraense em junho deste ano. Na segunda-feira (18/8), uma portaria foi publicada no Diário Oficial da União sobre o repasse e também divulgou que o prazo de execução será de 180 dias, a partir da publicação do documento. 

O MIDR informou que, por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de R$ 3.162.675,00 para ações de resposta em cidades afetadas por desastres, no Pará e no Amazonas. Além de Belém, o Beruri (AM) foi contemplado com R$ 991.425,00.

Em nota, a prefeitura disse que os recursos, que foram solicitados para assistência humanitária, serão destinados exclusivamente à aquisição de kits de higiene, kits dormitório, colchões, cestas básicas e outros itens necessários para atender famílias que tiveram suas casas atingidas pelas inundações.

"O processo segue o rito legal estabelecido pela Defesa Civil Nacional: após a liberação, os valores ficam disponíveis em um cartão corporativo, e só então podem ser utilizados na compra dos materiais. A Prefeitura de Belém reforça que toda a aplicação dos recursos será devidamente comprovada junto ao Governo Federal, com relatórios e registros fotográficos da entrega às famílias beneficiadas", comunicou. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

prefeitura de belém

destina

2,17 milhões

midr

famílias

afetadas pelas chuvas
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Hangar em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

14.08.25 15h10

MAIS LIDAS EM BELÉM

Polícia

Carro pega fogo no km 9 da rodovia BR-316 em Ananindeua

Automóvel apresentou chamas na altura do capô e do motor

17.08.25 14h41

ACIDENTE

PC aponta responsabilidade de capitão de embarcação que colidiu com a nova ponte de Outeiro

Apesar do acidente, estrutura não foi danificada e obras seguem com o mesmo prazo de entrega em 70 dias

18.08.25 11h47

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

BELÉM

Feira de São Brás é entregue revitalizada, em Belém, com nova estrutura e foco no turismo e economia

Espaço conta com 195 bancas reformadas, infraestrutura moderna e aposta em sustentabilidade com energia solar

19.08.25 17h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda