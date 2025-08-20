Prefeitura de Belém destina R$ 2,17 milhões do MIDR a famílias afetadas pelas chuvas

A Prefeitura de Belém informou que o repasse do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) de R$ 2,17 milhões será utilizado para ajudar famílias que foram afetadas pelas fortes chuvas registradas na capital paraense em junho deste ano. Na segunda-feira (18/8), uma portaria foi publicada no Diário Oficial da União sobre o repasse e também divulgou que o prazo de execução será de 180 dias, a partir da publicação do documento.

O MIDR informou que, por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de R$ 3.162.675,00 para ações de resposta em cidades afetadas por desastres, no Pará e no Amazonas. Além de Belém, o Beruri (AM) foi contemplado com R$ 991.425,00.

Em nota, a prefeitura disse que os recursos, que foram solicitados para assistência humanitária, serão destinados exclusivamente à aquisição de kits de higiene, kits dormitório, colchões, cestas básicas e outros itens necessários para atender famílias que tiveram suas casas atingidas pelas inundações.

"O processo segue o rito legal estabelecido pela Defesa Civil Nacional: após a liberação, os valores ficam disponíveis em um cartão corporativo, e só então podem ser utilizados na compra dos materiais. A Prefeitura de Belém reforça que toda a aplicação dos recursos será devidamente comprovada junto ao Governo Federal, com relatórios e registros fotográficos da entrega às famílias beneficiadas", comunicou.