Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Prefeitura de Belém conclui operação emergencial para desobstruir o Canal Mata Fome

Operação foi iniciada somente após os graves alagamentos do último dia 19 de abril

O Liberal
fonte

Prefeitura de Belém concluiu o serviço emergencial de limpeza do canal do Mata Fome, no bairro do Tapanã. (Divulgação SECOM / Paula Lourinho)

A operação emergencial realizada pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB) para a limpeza e desobstrução do Canal Mata Fome, com o objetivo de restabelecer o fluxo hídrico e reduzir alagamentos na região, foi concluída nesta segunda-feira (27). A ação que teve início somente após os graves alagamentos registrados em Belém no dia 19 de abril.

A ação incluiu dragagem com máquinas, abertura de valas e retirada de obstáculos ao longo do canal. Entre os principais problemas estão o acúmulo de lixo e a presença de construções irregulares. A Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) contabilizou a retirada de mais de 800 toneladas de lixo e cerca de 120 caçambas de entulho foram recolhidas. O entulho foi encaminhado para o Aterro do Aurá.

Um dos casos mais graves foi a demolição de um chiqueiro instalado dentro do Canal Mata Fome, na rua Santo Antônio, no bairro do Tapanã. Segundo a prefeitura, a estrutura era o principal ponto de bloqueio da água na área, o que dificultava o escoamento e contribuía para os alagamentos.

Outras equipes montaram uma força-tarefa para a limpeza de um lixão irregular de grandes proporções próximo da área. A ação ocorreu ao longo da última semana, com a retirada contínua de resíduos, como parte das medidas para reduzir os impactos das chuvas. A expectativa é normalizar o fluxo hídrico e diminuir os efeitos das chuvas na região.

O secretário adjunto de zeladoria, Marcelo Mattos, destacou que o ponto de descarte irregular vinha se consolidando como um dos principais gargalos do sistema de drenagem local, contribuindo para o acúmulo de resíduos e o comprometimento do escoamento das águas pluviais na bacia do Mata Fome.

Segundo ele, haverá melhoria significativa com o restabelecimento parcial da capacidade de vazão do canal, reduzindo os riscos imediatos de transbordamento nas áreas mais baixas do entorno. Entretanto, a ação não é definitiva para a solução do problema.

“O serviço executado configura uma medida emergencial de mitigação, que permite melhorar o fluxo das águas e minimizar os impactos mais críticos no curto prazo. Contudo, é importante destacar que a problemática no Mata Fome é mais ampla e envolve fatores estruturais, como o aterramento de braços de igarapés por ocupações irregulares, além de condicionantes topográficas que dificultam o escoamento natural. Dessa forma, ainda serão necessárias outras intervenções complementares, de caráter estrutural e de ordenamento urbano, para que se alcance uma solução efetiva e duradoura para os alagamentos na região”, explicou Mattos.

As intervenções no Canal Mata Fome foram classificadas como ação prioritária no contexto do decreto de situação de emergência em Belém. A medida prevê a liberação imediata do fluxo do canal como resposta aos impactos provocados pelas chuvas recentes, que agravaram os problemas de drenagem na região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alagamentos

canal do mata fome

igarapé mata fome

Tapanã

PRATINHA

Sacramenta
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Moda do torcedor

Economia circular: brechó de camisas de futebol cresce e atrai público fiel em Belém

Peças retrô e mais acessíveis impulsionam consumo entre torcedores na capital paraense

26.04.26 8h00

Dia das mães

Dia das Mães: setor de beleza e bem-estar projeta crescimento de até 60% em Belém

Com pacotes que variam de R$ 125 a R$ 1.600, clínicas e spas ampliam oferta para a data

25.04.26 8h00

TRANSPORTE

Linha Mosqueiro-São Brás recebe 15 ônibus extras por dia até o feriado de Tiradentes

No domingo (19) e no feriado de terça (21), a passagem é gratuita para os usuários

18.04.26 21h23

OPERAÇÃO

Fiscalização apreende 32 motos com descarga irregular em Belém

Ação do programa “Belém em Ordem” responde ao aumento de denúncias de perturbação do sossego e poluição sonora na capital

18.04.26 21h08

MAIS LIDAS EM BELÉM

MORADIA DIGNA

'Compra Assistida' divide moradores da Vila da Barca entre sair ou permanecer na área

Enquanto parte das famílias vê chance de recomeço fora das palafitas, outros resistem a deixar território onde vivem há décadas

26.04.26 8h00

ÔNIBUS PEGA FOGO

Ônibus pega fogo no dia em que passagens são gratuitas em Belém; veja imagens

Testemunhas relatam que fogo começou após curto-circuito e se espalhou em poucos minutos

26.04.26 17h03

ÔNIBUS PEGA FOGO

Ônibus pega fogo próximo a Praça da República e chamas são vistas a distância; veja fotos

Incêndio em veículo causa pânico, mobiliza bombeiros e interrompe a rotina de um dos principais pontos turísticos da capital paraense

26.04.26 15h15

BELÉM

Assistência para pessoas em situação de rua piorou em Belém, diz diretor do Sintsuas da Funpapa

Segundo Rayme Sousa, os espaços de Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (SAIF 1 e 2), nos quais 90 pessoas deveriam estar abrigadas, têm menos de 50

26.04.26 17h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda