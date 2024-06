Prefeitura de Belém assina ordem de serviço para reforma do Parque Ecológico Gunnar Vingren

A Prefeitura de Belém lançou, na manhã desta quarta-feira (05), a Ordem de Serviço (OS) para o início das obras de reforma do Parque Ecológico do Município de Belém Gunnar Vingren (Pemb), localizado nos bairros da Marambaia e Val de Cans. A reforma do Parque será realizada como complemento do projeto do Parque Urbano São Joaqui​m.

A OS foi assinada pelo prefeito Edmilson Rodrigues, na entrada do parque pela avenida Centenário. As obras estão orçadas em R$ 31.817.270 e serão realizadas, com recursos de operação de crédito do Banco do Brasil, pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). A estimativa é de que a obra gerará aproximadamente 500 empregos.

A iniciativa prevê, ainda, a recomposição do muro do entorno do parque e a construção de guaritas e estacionamentos nas entradas do Parque no Conjunto Médici e na avenida Centenário, prédios administrativo e da Guarda Municipal de Belém, restaurante, maloca, mirante de observação, trilhas com estivas, além de áreas para a prática de esportes como arborismo e tirolesa.

VEJA MAIS

Parque “Gunnar Vingren”

Criado pela Lei Municipal 7.539, de 19 de novembro de 1991, o Parque Ecológico Gunnar Vingren é uma Unidade de Conservação de uso indireto, com 38 hectares (equivalentes a 38 campos de futebol) de mata de várzea e igapó, resguardadas e protegidas, cortado em sua extensão pelo canal São Joaquim e abrigando também, o igarapé do Burrinho.

O Parque é administrado pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Belém (Semma). Sua categorização como Parque Ambiental permite o uso para pesquisa científica, educação ambiental e usos públicos de lazer, conforme legislação específica.