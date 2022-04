Prefeitura de Belém apresenta nova diretoria de Saúde e anuncia reestruturação no setor

Na tarde desta sexta-feira (1º), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Saude Municipal (Sesma), apresentou os novos diretores das casas e serviços hospitalares da capital, durante uma coletiva de imprensa realizada no auditório do Hospital de Pronto Socorro Municipal (HPSM). Durante o evento também foi informado que o setor passará por uma reestruturação. Ao todo, seis novos dirigentes foram apresentados.

VEJA MAIS

Antes da apresentação dos novos diretores, o secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, afirmou que a mudança no quadro de profissionais da área possui caráter apenas administrativo, o assunto foi motivo de críticas recentes dirigidas ao titular da Sesma. O chefe da pasta disse ainda que a atual gestão municipal encontrou apenas 50% do orçamento anunciado pela administração anterior.

Segundo Maurício Bezerra, a pandemia do coronavírus foi um dos maiores desafios da gestão. Ele afirmou que a ausência de alguns remédios das farmácias públicas das casas de saúde municipais, que também foram motivos de críticas, de acordo com ele, foram fruto da grande demanda do mundo naquele momento de crise. Ele disse, ainda, que atualmente não só Belém mas todos os países sofrem com a falta de insumos farmacêuticos importados, que são bloqueados no trajeto da Europa para o Brasil, por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, gerando escassez de medicamentos.

Reestruturação da saúde pública

Em seguida, o titular da pasta comentou sobre a reestruturação da Saúde em Belém. “O objetivo dessa reestruturação é reorganizar todas as equipes, reorganizar toda forma de valorização funcional desses profissionais, reabastecer em um tempo mais curto possível e recompor toda a grade de insumos e medicamentos do pronto socorro, avaliar todas as coordenações e chefias de serviço, no intuito de reorganizá-la e promover uma melhor assistência. E o principal, recomendado e determinado pelo prefeito Edmilson, é que a gente trabalhe no sentido de melhorar e oferecer maior qualidade de acesso de atendimento de saúde na área de urgência e emergência para toda a população de Belém”, disse o secretário da Sesma.

Maurício Bezerra completou: “Esta reorganização de toda a estrutura de atendimento de urgência e emergência. Como bem foi dito aqui por um novo diretor, isso é uma rede, uma cadeia, então se não funcionar de forma integrada, os hospitais, os Samu, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a gente não consegue ter um resultado satisfatório. E nós estamos trabalhando também para ampliar a rede de retaguarda porque também não adianta você ter a população chegar nas unidades de urgência e daqui não ter para onde ser encaminhado para dar seguimento ao seu tratamento. Então a gente está trabalhando paralelamente nessas duas cadeias de atendimento".

Ao final do pronunciamento, foram apresentadas a nova diretoria do Departamento de Urgência e Emergência da Sesma e as novas diretorias do Hospital de Pronto Socorro Municipal (HPSM) Mário Pinotti, HPSM Humberto Maradei,Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) e das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Icoaraci e Sacramenta.

Para o novo diretor do PSM 14, Ajalce Janahu, a principal dificuldade enfrentada no local é o espaço físico da casa de saúde, que recebe não apenas pacientes da capital, mas também de outras cidades paraenses. “O hospital funciona há décadas e a cidade cresceu nos últimos anos. Como recebemos pessoas de quase todo Estado, o espaço físico daqui acaba ficando limitado”, disse o novo gerente. O novo titular do PSM 14 ainda informou que será feito um levantamento para que seja constatado quais medicamentos estão em falta no local.

Conheça os novos nomes que assumem as diretorias da Sesma