Prefeitura de Ananindeua afirma que está preparada para imunizar o primeiro grupo

Após a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, ocorrida neste domingo (17), e o anúncio do governador do Pará de ir buscar as primeiras doses das vacinas contra a covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), na Região Metropolitana de Belém, capital paraense, afirma que está preparada para imunizar o primeiro grupo, na próxima quarta-feira, dia 20. Ou mesmo antes. No entanto, tudo depende da chegada das vacinas.

Ainda segundo a Prefeitura de Ananindeua, o plano de vacinação do município já está pronto, apenas aguardando as doses a serem distribuídas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sespa).

Inicialmente, o Pará deve receber 173,2 mil doses. No total, serão repassadas pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa), cerca de 7,2 mil doses ao município de Ananindeua, com isso, apenas 3.639 pessoas serão imunizadas, pois cada cidadão precisa receber duas doses da vacina.

“Todos os municípios paraenses devem seguir as diretrizes estaduais. Nesta primeira fase, serão vacinados os profissionais de saúde, indígenas, quilombolas e idosos em asilos”, enfatiza a prefeitura.

Ananindeua conta com população estimada em 535,5 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020.

O município informa que possui uma comunidade quilombola com mais de 300 anos de história que deverá ser uma das primeiras imunizadas da região Norte. O Abacatal tem 152 famílias vivendo numa área de 318 hectares.

“Seguindo todos os protocolos sanitários, as equipes da Sesau devem distribuir os imunizantes na comunidade, assim como no único asilo que existe no município”.

Quanto aos profissionais de saúde, afirma que serão vacinados aqueles que trabalham na linha de frente do combate ao novo coronavírus em todas as unidades de saúde de Ananindeua. No entanto, a Prefeitura de Ananindeua ainda levanta o quantitativo.

Há nove meses foi reconhecido o estado de calamidade pública no município em decorrência da covid-19 pela Assembleia Legislativa do Pará.

Segundo dados da Sespa, 7.412 pessoas já morreram e 309.816 foram infectadas pela covid-19 no Pará, até 18h deste domingo (17). Destas, 395 mortes ocorreram em Ananindeua, onde 11.944 pessoas já tiveram casos confirmados da doença ocasionada pelo novo coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sars-Cov-2). A taxa de letalidade é de 3.31% no município.