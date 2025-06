Prefeitura anuncia que escolas anexas de Belém e distritos se tornarão escolas municipais

O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou nesta segunda-feira (23) que as escolas anexas a outras instituições municipais, com mais de 150 alunos, se tornarão independentes e passarão a ter administração própria.

Segundo o anúncio feito em uma rede social, com a independência, as escolas terão mais autonomia, o que facilitará a modernização das instituições e melhorará as condições de ensino e atendimento aos alunos.

As escolas municipais Jamaci, Seringal e Faveira, que eram anexas à Escola Bosque, estão entre as unidades que se tornarão autônomas.