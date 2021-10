Prefeito Edmilson Rodrigues segue internado em UTI

O quadro clínico do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, 64 anos, é estável. Até o momento, ele segue sob ventilação espontânea assistida, com os dados hemodinâmicos satisfatórios e em processo de recuperação hemotológica. A informação foi divulgada na noite deste domingo (24), por meio de boletim médico.

Foi repassado que o gestor municipal precisou receber transfusão de sangue "de uma quantidade considerável e está realizando exames para a análise do quadro posterior".

O boletim diz ainda que ele registra alterações na função renal que são compatíveis com o quadro de tratamento pós-covid-19 e que está em processo de recuperação lenta que exige acompanhamento e permanente monitoramento.

Como informação também repassada acerca do estado do prefeito de Belém, foi dito que ele segue precisando de cuidados em unidade de tratamento intensivo.

Doações

Na tarde deste domingo (24), a Prefeitura de Belém solicitou a doadores de sangue que estejam aptos, a ajudar na campanha em prol do prefeito. Quem quiser colaborar com a doação de sangue deve comparecer ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém (Ihebe). O Instituito abre nesta segunda-feira (25) às 7h30, na travessa Mauriti, 3085, entre Almirante Barroso e João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém.

Na noite do sábado (23), o prefeito Edmilson Rodrigues foi submetido a um procedimento cirúrgico que transcorreu com absoluto sucesso. Foi drenada uma hemorragia localizada na caixa torácica do prefeito.

Ainda de acordo com os médicos, a hemorragia foi causada por uma contratura muscular facilitada pelo uso de medicamentos anticoagulantes necessários ao tratamento pós-covid-19.