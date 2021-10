Estado de saúde de Edmilson Rodrigues preocupa; prefeito passa por cirurgia

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, está internado no hospital Porto Dias, na capital paraense e foi submetido a uma cirurgia de emergência no pulmão. De acordo com informações divulgadas por sua equipe nas redes sociais, o procedimento buscou drenar uma hemorragia na caixa torácica, causada por uma contratura muscular e facilitada pelo uso de medicamentos anticoagulantes.

A cirurgia, que de acordo com as informações divulgadas que transcorreu com absoluto sucesso, foi realizada com sedação e anestesia local e o prefeito passa bem, respira sem ajuda de aparelhos, mantendo todos os sinais vitais e funções orgânicas normais. O pós-operatório será realizado em um leito de UTI.

Vereador de Belém, Fernando Carneiro, que é do mesmo partido de Edmilson, o PSOL, ressalta que o prefeito teve um derrame pleural, em razão do tratamento que estava fazendo para evitar sequelas da covid. No momento, o prefeito se encontra na UTI e apesar de cirugia bem sucedida, seu estado ainda requer muita atenção. “O procedimento foi realizado com sucesso e estamos aguarndo a melhora dele. Sempre bom lembrar que a covid ainda está entre nós e o exemplo dele é bastante simbólico nesse sentido e que o tratamento é fundamental para evitar sequelas. Ele está sendo muito bem tratado, com uma equipe médica competente. O quadro não é crítico, mas é grave, mas as informações que a gente tem é que o procedimento deu certo e que agora é aguardar a alta dele".

Na tarde deste sábado, Edmilson foi até a unidade hospitalar após sentir fortes dores nas costas, que o impossibilitavam, inclusive, de se locomover.

Diagnosticado com a covid-19, o prefeito Edmilson Rodrigues recebeu alta na manhã do último dia 19, depois de 12 dias internado no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém. Na saída, ele contou que chegou a ficar com 70% do pulmão comprometido.

A nova internação do prefeitou, preocupou amigos, familiares e outros políticos próximos a Edmilson. O governador Helder Barbalho publicou em suas redes uma mensagem, informando que estava em contato com a família do prefeito.

Outros políticos, como a deputada estadual Marinor Brito, o vice prefeito de Belém, Edilson Moura, e os vereadores Lívia Duarte, Fernando Carneiro, Allan Pombo e Enfermeira Nazaré também publicaram declarações de apoio ao prefeito.

