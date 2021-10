Prefeito de Belém Edmilson Rodrigues é internado cinco dias após testar positivo pra covid-19

A equipe do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, informou pelas redes sociais do político que ele precisou ser internado, por orientação médica. A decisão foi tomada em razão da persistência dos sintomas.

"O prefeito Edmilson Rodrigues está sendo internado para prosseguir o tratamento em condições de assistência mais adequadas. Informações futuras serão repassadas pelas suas redes sociais e pela comunicação da Prefeitura. Que todos e todas firmem fileiras por sua plena recuperação. #equipeEd", diz o comunicado.

No dia 1º de outubro, o gestor informou que testou positivo para covid-19. Na ocasião, ele estava com sintomas leves e despachando de casa. Dois dias depois, ele agradeceu as pessoas que demonstraram preocupação com sua saúde e informou que ficou febril e, por precaução, fez uma tomografia de pulmão. "Felizmente, pelo menos até agora, no quinto dia com leves sintomas, não há nada que exija algum tratamento mais radical. Sigo tomando um antitérmico, bastante líquido e descansando bastante. Daqui a nove dias estaremos nas atividades presenciais", disse Edmilson.