Prefeito de Belém assina decreto autorizando a fase final da Licitação de Transporte

O prefeito Edmilson Rodrigues assinou, no início da tarde desta quinta-feira (14), o decreto 104.741/2022, que autoriza o processo final da Licitação de Transporte Público de Belém. O decreto deve ser publicado no Diário Oficial do Município de Belém (DOM) ainda nesta quinta-feira e vai homologar todo o processo da licitação do transporte.

"O decreto vai homologar a resolução do Conselho Deliberativo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, autorizando o processo final da grande licitação do transporte público de Belém. Parabenizo a equipe pelo trabalho técnico de excelência e pela participação da sociedade civil. E que, em breve, Belém possa ter um sistema de transporte que garanta a humanização", pontuou o prefeito da capital paraense.

O processo, a partir de agora, será encaminhado à Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep). A previsão da Prefeitura de Belém é que o edital da licitação seja publicado no decorrer do mês de agosto.

Modernização

A prefeitura pretende modernizar o sistema de transporte de Belém e aumentar a demanda para a população de forma igualitária. Serão seis de anos de concessão do serviço de sistema de transporte para a empresa vencedora do processo.

"A licitação muda a forma como a rede de transporte é concebida. As linhas saem da sua origem, ou seja, periferias, até o centro da cidade. Isso faz com que tenha problemas com itinerários. A ideia é fazer uma distribuição do transporte mais racional e possibilitando mais opções", comentou a superintendente da Semob, Ana Valéria Borges.