Preço Baixo Atacadista: novo supermercado é inaugurado na avenida Augusto Montenegro

O Grupo PB inaugurou, na manhã desta quinta-feira (12), o novo empreendimento, o Preço Baixo Atacadista Augusto Montenegro. Com essa unidade, agora são sete lojas em Belém e Ananindeua. Segundo o grupo, que existe há 18 anos, este marco representa uma expansão significativa não apenas para a empresa, mas também para toda a população de Belém, que, agora, dispõe de mais uma opção de supermercado da rede.

Às 8h04, a loja abriu para os muitos clientes que aguardavam a inauguração do empreendimento. Os padres Francisco Alves de Lima, mais conhecido como Padre Chicão, e Jesus Ugulino abençoaram a unidade. Com uma área construída de 3.500 metros quadrados, o Preço Baixo Atacadista Augusto Montenegro surge como um destino de compras, oferecendo uma experiência excepcional e conveniente para todos os clientes.

Presidente do Grupo Preço Baixo, Geam Freitas, falou sobre a inauguração da unidade na Augusto Montenegro. “Mais uma unidade para fazer parte da nossa jornada ao longo desses 18 anos. Uma unidade em que a gente vem com o mesmo conceito, em uma região importante para o grupo, que é a Augusto Montenegro”, disse. “Para gente, é um momento de alegria, de vitória. Também estamos dando a nossa contribuição para a comunidade local, para sociedade. São mais de 250 novas vagas de trabalho diretamente. Esse é o nosso compromisso, para fomentar a economia do nosso estado”, reforçou.

Geam Freitas disse que é uma loja “com conforto, ampla e estacionamento confortável. Com um mix completo de produtos, variedade que, com certeza, o cliente que vier aqui vai encher o carrinho de compra porque vai encontrar de tudo e com preço baixo”, completa.

O vice-presidente do Grupo Preço Baixo, Hildo Freitas, falou de sua “imensa alegria” com a inauguração da sétima loja na região metropolitana de Belém. “Uma loja pensada com muito carinho, com muita dedicação de todos. Veio para proporcionar para os clientes uma compra com facilidade, com tudo o que ele precisa”, disse. A obra durou praticamente dez meses.

Diretora de Gente e Gestão do Grupo Preço Baixo, Kátia Freitas, também comentou sobre a entrega de mais uma unidade na capital paraense. “Estamos muito felizes. Para nós, é uma grande honra, pois estamos gerando emprego e renda à comunidade”, disse. A diretora também destacou a qualidade da loja e os serviços oferecidos, “mas mantendo a essência do Grupo Preço Baixo”. O Grupo PB é uma empresa tradicionalmente paraense.

Entre as comodidades disponíveis, foi montada uma lanchonete que os clientes poderão desfrutar de uma variedade de opções. O crediário próprio também é destaque, porque facilita o acesso a produtos essenciais por meio de seu sistema, tornando as compras ainda mais acessíveis.

Para atender às necessidades financeiras dos clientes, caixas eletrônicos 24 horas estarão disponíveis, proporcionando uma comodidade adicional. Os serviços de pagamento de contas e jogos de loterias também estarão à disposição dos clientes, simplificando suas tarefas cotidianas.

O espaço conta ainda com uma farmácia completa e uma equipe de farmacêuticos. Além disso, na adega, a seleção de vinhos e bebidas alcoólicas oferece opções para todos os gostos e ocasiões.

Aplicativo de compras online

O Preço Baixo Atacadista destacou que tornará as compras ainda mais fáceis e convenientes com o aplicativo Meu PB, que permite compras online com entrega rápida ou retirada na loja.

A inauguração da loja resultou na criação de mais de 500 novos postos diretos e indiretos de trabalho na cidade. Conforme o grupo PB, o novo supermercado contribui significativamente para o desenvolvimento local, priorizando a mão de obra da região da Augusto Montenegro, com inclusão (PCD) e oportunidades no projeto Meu Primeiro Emprego.

Em meio a esse empreendimento, foram adotadas práticas sustentáveis, incluindo a redução do uso de plástico, a promoção da reciclagem e medidas de eficiência energética, demonstrando seu empenho em minimizar o impacto no meio ambiente.