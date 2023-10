Grupo Preço Baixo prepara inauguração de mega loja na Augusto Montenegro

O supermercado Preço Baixo inicia o mês de outubro com muitas novidades para os clientes. Entre elas, a inauguração de mais uma unidade da rede atacadista genuinamente paraense, localizada no coração da avenida Augusto Montenegro, uma das vias mais movimentadas da capital paraense. A mega loja será inaugurada a próxima quinta-feira, 12 de outubro, às 8h, com um mix completo de produtos e com padrão prime, trazendo serviços e produtos exclusivos.

O espaço possui mais de 3.500 m² de área construída e oferecerá serviços que visam trazer mais comodidade aos frequentadores da loja, como lanchonete, crediário próprio, banco 24h, lotérica, farmácia, adega e muito mais. Tudo isso para garantir uma experiência única para os clientes.

O Preço Baixo tem como uma de suas principais características a oferta de produtos e serviços com os melhores e menores preços da cidade, tanto no varejo quanto no atacado. E a nova unidade do supermercado também vai trazer para os clientes as melhores ofertas, garantindo a economia que só o Preço Baixo oferece.

Outro diferencial importante a ser destacado é a facilidade oferecida aos clientes. Um exemplo disso é o aplicativo “Meu PB”, onde os clientes têm a opção de fazer suas compras de forma online e receber na porta de casa.

Geração de empregos

Além de trazer novidades e facilidades para os clientes, a inauguração da nova unidade do Preço Baixo traz benefícios para a sociedade, com a geração de mais de 500 vagas de empregos, diretas e indiretas.

Para saber mais sobre as ofertas e novidades do Preço Baixo, acesse o site e acompanhe as redes sociais.