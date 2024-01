Praça da República recebe campanha de arrecadação de lixo eletrônico nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (19) uma ação itinerante de arrecadação de lixo eletrônico será montada na Praça de República, na Avenida da Paz, esquina com Assis de Vasconcelos, ao lado do Theatro da Paz. A população poderá descartar o seu lixo eletrônico no local das 9h às 14h.

De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, serão recebidos materiais como computadores, celulares, televisores, eletrodomésticos, aparelhos de som, baterias e pilhas. Para descartar o lixo eletrônico, as pessoas podem levar o material até o local da campanha, que estará devidamente sinalizado. A ação está sendo realizada pelo Instituto Descarte Correto com a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

VEJA MAIS:

Além da campanha itinerante, existem dois pontos permanentes de coleta de lixo eletrônico na cidade. Esses pontos ficam no Horto Municipal, localizado na Rua dos Mundurucus; e no galpão do Instituto Descarte Correto, que fica na Avenida João Paulo II, nº 1134.

Segundo informado pela Prefeitura, a campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da destinação correta do lixo eletrônico, tipo de resíduo que pode causar danos ao meio ambiente e à saúde humana.

SERVIÇO:

Campanha de arrecadação de lixo eletrônico

Data: 19/01 (sexta-feira)

Horário: das 9h às 14h

Local: Praça de República, na Avenida da Paz, esquina com Assis de Vasconcelos, ao lado do Theatro da Paz, bairro da Campina.