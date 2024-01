Bosque Rodrigues Alves mantém gratuidade até final do mês

Ampliando o período de gratuidade, que começou na última sexta-feira (12), a partir desta terça-feira (16) o Bosque Rodrigues Alves manterá a sua entrada gratuita até o dia 31 de janeiro. A ação é em comemoração aos 408 anos de Belém, beneficiando a população que busca uma opção de lazer sem custos, em um dos principais cartões postais da cidade.

Segundo o que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), no último domingo (14) o espaço foi revitalizado com a inauguração de uma nova praça de alimentação, que conta com cinco boxes de comidas típicas e lanches.

O Bosque Rodrigues Alves, que é um dos principais pontos turísticos de Belém, possui uma área total de 15 hectares e é um pedaço da floresta amazônica literalmente ‘preservado’ no coração da cidade. Dos 15 hectares, mais de 80% são compostos por áreas verdes, e apenas 20% são caminhos para circulação de visitantes.

De acordo com as informações da Semma, o cartão postal recebe, em média, 20 mil visitantes por mês e abriga mais de 10 mil árvores, distribuídas em mais de 300 espécies. Além de 435 animais de 29 espécies que vivem em cativeiro e outras 29 em liberdade ou semiliberdade distribuídas na área de mata. Entre os animais estão o peixe-boi amazônico, jacaré, tartarugas, jabutis, araras, macacos, entre outros.

Serviço:

Gratuidade no Bosque Rodrigues Alves

Data: 16/01 - 31/01

Local: Avenida Almirante Barroso, nº 2305, bairro do Marco.

Horário: 8h às 14h (terça a domingo)