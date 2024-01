Bosque Rodrigues terá horário de funcionamento reduzido durante o período chuvoso

O Parque Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves funcionará de 8h às 14h, de terça-feira a domingo, a partir da próxima sexta-feira (5). A medida deve ser mantida até o mês de março. A determinação, divulgada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) nesta quinta-feira (4), visa manter a segurança dos frequentadores do espaço.

Ainda segundo a Semma, a redução do horário considera o período do ano em que as chuvas e os vendavais são mais comuns durante a tarde. Também segundo o órgão, esse fator aumenta o risco de queda de vegetais e também coloca em risco a integridade física de funcionários e visitantes do Parque.

Novidade

O Parque Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves ganhará uma praça de alimentação. A previsão é que o espaço seja inaugurado no dia do aniversário de Belém, 12 de janeiro. A novidade foi anunciada pela Semma também nesta quarta-feira, quando permissionários que atuam no setor alimentício foram recebidos por gestores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para dirimir as últimas dúvidas sobre a mudança.