Guias de pagamento do IPTU 2024 já estão disponíveis para contribuintes de Belém

A Prefeitura de Belém informou que as guias para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024 já estão disponíveis para os contribuintes e podem ser emitidas pela internet ou entregues pelos Correios. Em 2022, a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), buscando reduzir o uso de papel em mais de duas toneladas por ano, substituiu os tradicionais carnês de pagamento por guias reduzidas que têm a mesma finalidade.

As guias serão encaminhadas para os imóveis por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos até o dia 10 de fevereiro, data de vencimento da 1ª cota única e também da primeira parcela, no caso dos que optarem em dividir o pagamento do IPTU em dez vezes.

Caso a guia não chegue ao endereço do contribuinte, a orientação é que faça a emissão do documento no site da Sefin ou em um dos postos de atendimento em Belém. São eles:

Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte (CFAC), situada na Praça Visconde do Rio Branco nº 23 (em frente à Igreja das Mercês), no bairro Campina - funcionamento de segunda à sexta-feira (8h30 às 14h);

Unidade de Atendimento - Distrito de Icoaraci, situado na Rua Manoel Barata, nº 900 (no prédio da Agência Distrital), no bairro Cruzeiro - funcionamento de segunda à sexta-feira (8h às 14h);

Unidade de Atendimento - Distrito de Mosqueiro, situado na Travessa Pratiquara, nº 18 (em frente à Praça Matriz), no bairro Vila - funcionamento de terça à sábado (8h às 14h) e sábado (8h30 às 13h);

Central de Serviços BelFácil, situada na Rodovia Augusto Montenegro, nº 4300, Parque Shopping, Subsolo - funcionamento de segunda à sexta-feira (9h às 15h) e;

Estação Cidadania, situada na Travessa Padre Eutíquio, Shopping Pátio Belém, 1º Piso - funcionamento de segunda à sexta-feira (9h às 16h)