Famílias aproveitam o domingo ensolarado em último dia de gratuidade no Bosque Rodrigues Alves

Dezenas de famílias aproveitaram o domingo (14) de tempo parcialmente aberto para desfrutar de uma manhã de lazer no Bosque Rodrigues Alves, localizado no coração do bairro do Marco, em Belém. O parque zoobotânico registrou um movimento intenso de visitantes, que puderam usufruir das trilhas e das atrações que o espaço oferece e que fazem dele um dos principais pontos turísticos da capital. Além disso, em comemoração pelo aniversário de 408 anos de Belém, eles ainda puderam aproveitar o último dia de entrada gratuita — que iniciou na sexta-feira (12) — e a nova praça de alimentação, inaugurada neste domingo.

VEJA MAIS

Vindo de Capanema, no nordeste paraense, o biólogo Edvaldo Júnior, decidiu conhecer um pouco mais da cidade junto da esposa, a contadora Ieda Monteiro, e das filhas Stella e Sarah Monteiro — de 1 ano e 4 anos, respectivamente —, que ficaram encantadas com a natureza exuberante e o contato com os animais. “A gente foi primeiro ao museu [Emílio Goeldi], levar as crianças para conhecer os animais que têm lá e terem contato a mais com a natureza. E aí resolvemos estender o passeio até aqui para conhecer um pouquinho os daqui também e saber um pouco mais do Bosque”, afirma.

“Elas só ficaram tristes porque elas não viram a preguiça, mas o resto elas conseguiram ver. Agora é continuar o domingo, ver a família, dar mais uma estendida na cidade para conhecer a Estação das Docas e ver outros pontos mais. As crianças ainda não tinham vindo à Belém. A gente vem sempre a trabalho, mas não dá para trazer. E agora viemos a passeio”, completou o biólogo, que fez questão de conferir a nova praça de alimentação do Bosque.

Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

Diversão

O momento também foi de muito lazer e diversão para a consultora de vendas Letícia Miranda, que levou a filha dela para passear, a pequena Isis Miranda, de 11 meses, junto da amiga. Moradores de Barcarena, Região Metropolitana de Belém, Letícia diz que pretende voltar no fim do mês para espairecer e aproveitar o dia. “Foi bem divertido, tem bastante gente, está bem animado aqui. Tem bastante atrações também. A gente não mora aqui, mas volta e meia a gente vem até Belém”, conta ela, ao elogiar a iniciativa da gratuidade neste domingo.

Consultora de vendas, Letícia Miranda, com a filha e amiga (Thiago Gomes / O Liberal)

O consultor de vendas Luis Castro e a esposa Severina Cardoso, ambos de Belém, levaram a filha Celine Helena Castro, de 4 anos, para passear no Bosque pela primeira vez. “Eu achei muito bom o dia de hoje. A minha filha realmente estava precisando sair um pouco de casa e ela está gostando muito. É um momento de diversão em família”, diz Severina. “ Ela está impressionada, porque nunca viu tanto bichho de perto. E para quem não pode pagar para entrar, está ótimo [a gratuidade]”, completa Luis.

Consultor de vendas, Luis Castro, a esposa, Severina Cardoso, do lar, ambos de Belém, com a pequena Celine Helena Castro, de 4 anos (Thiago Gomes / O Liberal)

“Essa gratuidade está sendo em homenagem principalmente ao aniversário de Belém. Inclusive, entregamos uma praça de alimentação restaurada para a população, com cinco quiosques para vender comida típica e lanche. A população está vindo em massa para o Bosque. A movimentação aumentou bastante, quase em torno de 80%, de sexta para sábado. Hoje, batemos 100% de público”, destaca Alexandre de Mesquita, diretor do Departamento de Gestão de Áreas Especiais, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).