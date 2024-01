No aniversário de Belém, Bosque Rodrigues Alves ganha praça de alimentação

No dia em que Belém completa 408 anos, no próximo dia 12 de janeiro, o Parque Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves ganhará uma praça de alimentação. A novidade foi divulgada pela Prefeitura de Belém nesta quarta-feira (3).

A inauguração do novo espaço representa melhores condições de trabalho para os microempreendedores que vendem comidas no Parque Zoobotânico, além de mais conforto para os visitantes.

Elizabeth Jesus vende comidas típicas há três anos no interior do Bosque Rodrigues Alves. Ela avaliou como positiva a inauguração deste novo espaço.

“A nossa ida para a praça de alimentação vai nos dar mais conforto e mais tranquilidade para trabalhar e atender o público que frequenta o Bosque. Além disso, em um espaço organizado com mesas e cadeiras, poderemos receber as pessoas de qualquer classe social e de qualquer parte do mundo”, disse.