Bicho-preguiça é flagrado em poste na Almirante Barroso, em Belém

Um bicho-preguiça foi flagrado nesta quinta-feira (29), no alto de um poste de energia, localizado na esquina da travessa Perebebuí e a avenida Almirante Barroso, em Belém. Segundo relatos de estudantes que estavam no local, o animal teria fugido do Bosque Rodrigues Alves. A situação ocorreu por volta das 14h. O animal já está de volta ao parque.

A estudante Shirley Oliveira, 19, conta que um grupo de alunos da Universidade do Estado do Pará (Uepa) avistou o animal no poste e avisou aos funcionários do Bosque. "Prontamente, avisamos os funcionários do parque e um deles estava tentando fazer com que o animal agarrasse um pedaço de madeira", contou.

De acordo com a estudante, o bicho-preguiça não queria descer do equipamento. "Precisaram chamar mais dois funcionários do Bosque, que subiram em um carro e conseguiram tirar o animal do local", acrescentou.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)