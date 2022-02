Porco que viralizou por passear de moto em Belém precisa de ajuda para tratamento

Na tarde desta terça-feira (16) a tutora do porco que viralizou por "passear de moto em Belém" usou as redes sociais para pedir ajuda no tratamento do animal. Talissa Silva contou que no dia em que registraram ela e o porquinho na moto, eles estavam indo ao veterinário. Desde então, o porco que se chama Lula está precisando passar por exames especializados para saber o que possui e poder ser ajudado.

Pelo Instagram, Talissa contou sobre a dificuldade e preocupação que enfrenta atualmente com o porco:

“Gente boa tarde, venho aqui pedir ajuda de algum veterinário que possa nos ajudar a cuidar do porquinho Lula. No dia que bateram nossa foto com ele na moto, era porque estávamos levando ele ao veterinário. Ele não estava bem, estava entalado. Não conseguimos um tratamento adequado para ele pelo fato de ser um valor muito alto que não temos como pagar”, escreveu ela. Também mostrou um vídeo onde Lula aparece respirando com dificuldades.

Na publicação, ela também pede ajuda aos internautas: “Venho aqui pedir ajuda de um veterinário que possa nos ajudar para poder bater um raio x”, pede.

Veja a postagem:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)