Porco que viralizou ao passear de moto em Belém vai receber tratamento veterinário

A quinta-feira (17) foi de boas notícias para a tutora do porco Lula, que viralizou nesta semana depois de aparecer nas redes sociais sendo conduzido por sua tutora, Talissa Silva, na garupa de uma motocicleta pelas ruas de Belém. Isso porque, após a repercussão da cena, a dona de Lula, usou as redes sociais para explicar que não se tratava de um passeio pela cidade, mas, de uma busca angustiante por ajuda para um problema que o 'pet' vinha apresentando e que podia colocar sua vida em risco. Talissa esclareceu que o porco de estimação sofria com uma dificuldade respiratória que o fazia entalar com facilidade e pediu auxílio para conseguir atendimento veterinário. Graças à mobilização de pessoas na web, Lula agora poderá ser tratado.

Em uma publicação feita nas redes, Talissa fez questão de agradecer os compartilhamentos de pessoas que, como ela, também gostam de animais e defendem o bem estar de seus pets. “Muito obrigado pela ajuda de vocês, não tenho nem palavras para agradecer. À tarde o Lula vai a uma clínica para ver o que está acontecendo”, escreveu na postagem.

Veja a publicação:

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)