Porco da moto: veterinária comenta estado de saúde do animal

O porquinho Lula, que viralizou nas redes sociais nesta semana, já está recebendo tratamento especializado por uma equipe de veterinários. O animal, que estava com dificuldade respiratória, já passou por exames clínicos e laboratoriais e agora segue em tratamento em casa. Segundo a médica que atende o porco, o estado de saúde dele é considerado delicado.

“Já obtivemos o resultado de alguns exames do Lula, e eles indicaram se tratar de efusão pleural, que é quando há líquido no pulmão. Também constatamos uma infecção bacteriana. Como não há internação para esse tipo de animal, o tratamento dele está sendo feito em casa. No momento, o líquido será drenado do pulmão e iniciamos tratamento com antibiótico”, explica a médica veterinária especialista em animais silvestres e exóticos, Ellen Eguchi.

A médica ressalta que há poucos lugares em Belém que prestam atendimento para animais deste porte, por isso o atendimento do animal foi tardio. “Como não é um pet comum, a tutora foi recusada em três hospitais convencionais de atendimento de pets e ele demorou para ser atendido. Então, sabendo do caso, mobilizei uma equipe e iniciamos o atendimento. Fico feliz por conseguir atendê-lo, porém preocupada”, diz a médica.

Em uma publicação nas redes sociais, a médica ressaltou a importância do empenho da tutora sobre o porquinho Lula. “Como profissional da veterinária, vejo com muita alegria o empenho de sua tutora em busca de ajuda, afinal de contas, todos os animais precisam de amor, cuidado e atenção. Meu agradecimento especial a toda a equipe envolvida e a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para o atendimento”, disse Ellen em seu instagram.

O vídeo de Lula sendo conduzido por sua tutora, Talissa Silva, na garupa de uma motocicleta pelas ruas de Belém teve grande repercussão nas redes sociais nesta semana. O que os internautas não sabiam, era que a tutora buscava atendimento veterinário para o porco. A tutora usou as redes sociais para pedir ajuda no tratamento do animal. E na última quinta-feira (17) conseguiu atendimento especializado.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)