Porco da moto: animal não resiste e morre em Belém nesta sexta (18)

Uma notícia triste para quem gosta de animais: o porquinho Lula, que chegou a viralizar nas redes sociais nesta semana, acabou morrendo no final da tarde0 desta sexta-feira (18). Em estado delicado, até o final da tarde, ele vinha recebendo tratamento especializado por uma equipe de veterinários. Lula encontrava-se com dificuldade respiratória, após ter passado por exames clínicos e laboratoriais. O tratamento era feito em casa.

A médica veterinária especialista em animais silvestres e exóticos, Ellen Eguchi, relatou sobre o caso: "Nós fomos informados no final da tarde de que ele tinha tido uma crise de angústia respiratória, sendo relatado pela tutora que ele tinha ficado melhor, porque ele estava sem se alimentar voluntariamente, e hoje ele conseguiu comer voluntariamente toda a comida dele, estava respirando melhor. Só que ele teve uma crise de angústia respiratória e não resistiu", declarou a veterinária.

Aind no meio da tarde desta sexta, Lula estava com efusão pleural (quando há líquido no pulmão). "Também constatamos uma infecção bacteriana. Como não há internação para esse tipo de animal, o tratamento dele está sendo feito em casa. No momento, o líquido será drenado do pulmão e iniciamos tratamento com antibiótico”, chegou a declarar a veterinária à tarde.