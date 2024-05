Por que chove tanto em Belém? Especialista explica esse fenômeno

Uma das principais características de Belém é a famosa chuva pela parte da tarde, ou então aquela que cai em qualquer hora do dia, quase todos os dias do ano. A causa desse enorme volume de chuva na capital paraense é a posição geográfica de proximidade com a linha do equador e oceano Atlântico Norte, favorecendo a atuação de vários dos fenômenos meteorológicos responsáveis pelas chuvas, conforme explica o meteorologista José Raimundo Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com sede em Belém (PA).

Chove todo dia em Belém?

O meteorologista explica que não é verdade a "lenda" de que chove todo dia em Belém. Entretanto, a capital paraense é a que mais chove no Brasil, alcançando em torno de 3.200 mm de chuvas por ano, sendo que 75% das chuvas acontecem nos meses de janeiro a junho.

“No trimestre mais chuvoso, que vai de fevereiro à abril, os dias de chuvas ficam entre 24 a 27 dias com ocorrência de algum tipo de chuvas, e nos meses de Janeiro e Maio os dias com chuvas ficam em média entre 23 a 25. Os meses de junho e dezembro são considerados meses de transição entre o período mais e menos chuvoso, assim, a média de dia com chuvas fica entre 20 a 24 dias. Nos meses de julho a dezembro a média de dias com chuvas fica variando entre 14 a 20 dias dependendo dos fenômenos atmosféricos e oceânicos”, detalha José Raimundo.

Em qual horário chove mais?

A chuva da tarde é uma característica marcante de Belém, fato corroborado pelo especialista do Inmet. Ele destaca não existe exatamente um horário em que tenha mais ocorrência de chuva e que isso é muito sazonal. "No período mais chuvoso, temos a principal fenômeno meteorológico, a zona de convergência intertropical, que causa chuvas a qualquer hora do dia, mas, notadamente, no período da tarde e da noite”, conta.

“Já no período menos chuvoso, as chuvas da tarde são oriundas da corrente de linhas de instabilidades, com associação às brisas marítimas, que se originam dos ventos alísios vindos do Oceano Atlântico Norte. Quando entra a brisa com a umidade, encontra um ar quente e seco, forma as nuvens, que a gente chama de linhas de instabilidade, que provocam aquelas chuvas no período menos chuvoso, notadamente no período de agosto a dezembro”, esclarece José Raimundo.

Por outro lado, nos meses de junho e julho, devido a outros fenômenos que ocorrem do Atlântico desde a costa da África, as ondas de leste, as chuvas acontecem com mais incidência no período noturno. “Eu digo que 70% das chuvas nos meses de junho e julho ocorrem pela parte da noite, e somente 30% à tarde”, conclui o meteorologista.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)