Chuva e maré alta deixam túnel do Entroncamento alagado nesta quarta

O túnel do Entroncamento registrou alagamento na manhã desta quarta-feira (10). Imagens que circularam nas redes sociais mostram o local cheio de água - tanto em direção a Belém quanto no sentido Ananindeua.

Em Belém, a chuva começou na noite de terça-feira (9) e continuou pela madrugada de quarta-feira (10). Também houve maré alta na capital.

Por causa do alagamento, veículos de passeios e ônibus transitavam com dificuldade pelo túnel. Segundo a tábua de marés em Belém, houve maré alta no começo da madrugada desta quarta-feira (3.8 m à 0h17). E, ainda nesta quarta-feira, voltará a ter maré alta às 12h06 (3,7 m).