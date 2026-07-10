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População do bairro Pratinha II recebe 500 bolas em troca de pipas durante ação de conscientização

A campanha do Aeroporto Internacional de Belém alerta para os riscos de empinar pipas nas proximidades do sítio aeroportuário

O Liberal
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Ao todo, 500 pipas foram recolhidas e substituídas gratuitamente pela mesma quantidade de bolas (Foto: Patrícia Lanini/Divulgação NOA)

Na manhã desta sexta-feira (10), a população do bairro Pratinha II, em Belém, recebeu uma ação educativa sobre os riscos de empinar pipas nas proximidades do sítio aeroportuário. Ao todo, 500 pipas foram recolhidas e substituídas gratuitamente pela mesma quantidade de bolas, uma opção que não oferece riscos à segurança das operações aéreas nem à própria comunidade.

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Para Rodrigo Garcia, superintendente do Aeroporto Internacional de Belém, a campanha é uma importante ferramenta de segurança e relacionamento com as pessoas. "Nossa intenção é transformar informação em prevenção. Quando uma criança troca uma pipa por uma bola, ela leva para casa uma mensagem sobre cuidado, responsabilidade e convivência segura com o aeroporto. A segurança das operações aéreas vai muito além do trabalho realizado pelas nossas equipes dentro do sítio aeroportuário: ela também depende da colaboração de quem vive nas proximidades”, destaca.

Diego Moretti, diretor-presidente da Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pela gestão do Aeroporto Internacional de Belém, explica que a gestão dos riscos operacionais começa muito antes de uma aeronave pousar ou decolar. O processo exige um olhar permanente para todos os fatores que podem interferir nas operações, inclusive aqueles que estão fora dos limites físicos do aeroporto.

“Ao utilizar uma abordagem lúdica, conseguimos ampliar o alcance da mensagem, estimular mudanças de comportamento e fortalecer uma cultura de prevenção que beneficia tanto a comunidade quanto a operação aeroportuária”, finaliza o diretor-presidente.

 

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