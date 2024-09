Ponte sobre o rio Maguari será construída para interligar Belém ao município de Ananindeua

Na Região Metropolitana de Belém será construída uma ponte sobre o rio Maguari, que vai conectar estrategicamente a Avenida Augusto Montenegro, em Belém, à Avenida Hélio Gueiros, conhecida com Avenida 40 Horas, em Ananindeua. A ordem de serviço para a construção da obra foi assinada nesta segunda-feira (30), pelo governador do Estado, Helder Barbalho. O projeto, que será executado pela Secretaria de Infraestrutura do Pará (Seinfra), vai dar alternativa de fluxo e acesso as vias de escoamento na Grande Belém.

Com 230 metros de comprimento e 11,20 metros de largura, a nova estrutura será composta por aço e concreto, um marco na infraestrutura da Região Metropolitana de Belém. A construção da ponte é uma resposta direta às necessidades de melhoria do fluxo viário entre essas duas vias vitais.

O chefe do Executivo paraense destacou a importância desta obra para a mobilidade urbana, com uma economia de aproximadamente 12 quilômetros para quem precisa se deslocar até Belém ou às regiões distritais da capital, como Icoaraci e Outeiro. Conforme um estudo feito pela Secretaria de Infraestrutura do Pará (Seinfra), estima-se que o tráfego aproximado entre 1.000 a 1.200 veículos sobre o equipamento todos os dias.

"Facilita o acesso das pessoas aos serviços públicos, como o Pronto Socorro da Augusto Montenegro, que se não for por meio dessa obra, as pessoas terão que se deslocar por mais de quarenta minutos a uma hora para chegar neste equipamento de saúde. Com isso, criaremos novas linhas de ônibus, novas avenidas, novas alternativas de integração. O equipamento reduz o tempo no coletivo, reduz o tempo perdido no trânsito entre os seus destinos, traz mais desenvolvimento e qualidade de vida à população. Sendo assim, é uma obra estratégica e fundamental que o Governo do Estado traz para beneficiar Ananindeua, para beneficiar Belém, mas que certamente beneficia todos que vivem na região metropolitana", acrescentou o governador, Helder Barbalho.

A ponte sobre o Rio Maguari, no canal do Ariri, é mais uma obra que integra o complexo de obras que o Governo do Pará realiza na Região Metropolitana. Já foram iniciadas obras do viaduto da rodovia BR-316 com a alça viária, da BR-316 com a Avenida Independência, do viaduto da Avenida Mário Covas com a Avenida Independência e o viaduto da Avenida Mário Covas com a Avenida Três Corações, além de toda a estruturação do BRT Metropolitano.

Segundo Adler Silveira, secretário da Seinfra, este novo equipamento público fará a diferença da qualidade de vida da população, àquelas pessoas que precisam acessar os serviços públicos de saúde, de educação.

"É uma obra importante que vai trazer uma redução do tempo para a população acessar essas duas regiões, uma obra que vai trazer mais qualidade de vida, uma vez que você vai ter o equipamento de segurança", completou o secretário.

Projetos de urbanização

Além da construção da ponte, estão programadas intervenções de urbanização que incluem caminhos de acesso e outras melhorias estruturais, projetadas para fortalecer a conexão entre os bairros e reduzir o tempo de viagem.

A comunidade local e os comerciantes do entorno estão otimistas com a nova construção. Para Ana Luiza, que mora em Ananindeua há 10 anos, a construção da ponte vai melhorar o fluxo de pessoas e mercadorias, girando a economia e ajudando a vida das pessoas.

"É uma coisa que a gente já esperava. Vai melhorar muito mais porque a gente trabalha com vendas. Tenho minha taberna aqui e com tudo isso eu só tenho que agradecer muito ao governador. Que Deus abençoe", comemorou Ana.

A nova ponte não apenas vai aliviar o congestionamento diário, mas reforça o compromisso do governo estadual com o avanço contínuo da infraestrutura de transporte, essencial para o bem-estar e o crescimento sustentável da população de Ananindeua e Região Metropolitana de Belém.