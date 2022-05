Agente prisional é morto em Ananindeua neste domingo (15)

Por volta das 22 horas deste domingo (15), o agente prisional Clóvis Ferreira Moura foi morto a tiros no Conjunto Verdejante 1, próximo à unidade de saúde, no bairro Águas Lindas, no Município de Ananindeua. As primeiras informações levantadas pela Polícia são de que três ou quatro homens surpreenderam o profissional quando ele estava estacionando o carro na garagem de casa.

Os autores dos disparos fugiram a pé da cena do crime. Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima. Policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM) compareceram ao local da ocorrência, juntamente com a Polícia Científica.

O caso é apurado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil. As investigações sobre o caso mobilizam policiais civis e militares.