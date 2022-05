Familiares de policial penal sofrem atentado em Santa Izabel neste domingo (29)

No começo da noite de ontem (29), criminosos invadiram a casa de um policial penal no Município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém (RMB) e atiraram contra familiares dele. De acordo com as primeiras informações sobre o caso, foram atingidas duas pessoas: um cunhado e um filho do policial. Um menino de 10 anos teria sido atingido em uma das pernas e a outra pessoa, na barriga. Ambos foram encaminhados de imediato para Belém a fim de receber atendimento médico.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) informou ontem (29) à noite que "presta apoio ao policial penal e seus familiares". "Agentes de segurança pública realizam buscas para localizar os suspeitos do crime", completa.

Suspeitos

Um dos envolvidos no crime foi capturado e apresentado pela Polícia à Divisão de Homicídios. As investigações e o cerco policial contra os outros acusados pela tentativa de homicídio prosseguiram ontem (29) à noite.

O acusado preso pela Polícia foi identificado como sendo Hosnarcom Victor da Silva Lopes. Policiais estão atrás de um homem apelidado de "Gordinho", que seria o mandante do crime, e mais dois suspeitos de serem os executores: "Zelão" e Leandro.