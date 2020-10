Polícia descobre "Fábrica da Droga" na Cabanagem, em Belém

Policiais militares do Comando de Policiamento da Capital II (CPC II), por meio do 24º Batalhão de Polícia Militar, encontraram três mil embalagens do entorpecente em uma casa abandonada, que funcionava como uma "Fábrica da Droga". Minutos antes, um homem, que portava cerca de 100 embalagens de pasta base de cocaína, foi preso em flagrante.

A prisão ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (30), no bairro da Cabanagem, em Belém. A ação da PM ocorreu por volta das 17h, no momento em que os militares realizavam o policiamento preventivo no bairro da Cabanagem.

Ainda durante a ação a equipe tomou conhecimento de uma suposta venda de entorpecentes, na rua 4 de Agosto. Assim, os militares foram até o local. Lá, abordaram um homem que apresentou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura.

Durante o procedimento de revista pessoal nele, os policiais encontraram, ainda de acordo com a PM, em uma sacola que ele segurava, cerca de 100 embalagens de pasta base de cocaína.

Na mesma diligência os policiais descobriram que às proximidades havia uma casa abandonada, a qual funcionava como uma "Fábrica da Droga". No local, encontraram mais três mil embalagens da substância ilícita. Os ocupantes do imóvel fugiram antes da chegada da Polícia Militar.

O suspeito foi preso e conduzido juntamente com a quantidade dos entorpecentes para a Seccional Urbana da Marambaia, onde foram realizados os procedimentos administrativos de competência da Polícia Civil.