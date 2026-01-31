Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

PokéPets: campanha de adoção transforma pets em cartas de Pokémon em Belém

Parceria entre UFPA e Ludoteca SideQuest cria campanha para incentivar adoção responsável

Hannah Franco
fonte

Adoção criativa: UFPA e Ludoteca transformam animais em cartas de Pokémon. (Reprodução/Instagram)

Uma campanha criativa de adoção de animais está chamando atenção em Belém ao transformar pets em cartas de Pokémon. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Projeto Peludinhos da UFPA e a Ludoteca SideQuest, com o objetivo de divulgar animais disponíveis para adoção de forma lúdica e interativa. Cada carta representa um pet, incluindo nome, descrição e até pontos de vida, como nos tradicionais cards do jogo.

Entre os “PokéPets” estão animais como Batinho, um cão que sobe no colo independentemente do tamanho, é fiel e adora cafuné, com PV 76; a cadelinha Karina, cujo afago “cura 30 de dano” e espalha boas energias; e o gatinho Juvenal, que recarrega energias tirando cochilos e tem medo noturno.

VEJA MAIS

image Campanha de adoção nomeia filhotes como personagens de ‘Crepúsculo’: ‘O começo de um amor eterno’
O Departamento de Proteção Animal (DPA) de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul (RS), deu aos cachorros os nomes de Bella, Edward, Jacob e Jasper

image ONG mobiliza público em Belém para encontrar lares para pets adultos e filhotes
Evento realizado pela ONG Adoção com Amor em parceria com o projeto Au Family reuniu cães e gatos no Castanheira Shopping

Segundo a Ludoteca SideQuest, “Cada carta apresenta um PokéPet cheio de charme e personalidade, além de fortes poderes para encher um novo lar de amor 🧡🐾”.

Os pets estão disponíveis para adoção responsável pelo Projeto Peludinhos da UFPA, com divulgação ativa nas redes sociais da iniciativa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

adoçao

peludinhos da ufpa

abrigo

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

VESTIBULAR

Listão da UFPA 2026 será divulgado nesta sexta-feira (30); veja o horário

Resultado do Processo Seletivo estará disponível a partir das 15h15. Reitoria da universidade fará coletiva antes da liberação dos nomes.

30.01.26 8h13

PROSEL 2026

Listão UFPA 2026: confira os aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral

Resultado do Processo Seletivo 2026 da Universidade Federal do Pará pode ser consultado no site oficial da universidade

30.01.26 14h39

LISTÃO

Listão UFPA 2026: veja os aprovados nos cursos mais concorridos

Universidade divulga nesta sexta-feira (30) os nomes dos estudantes com as maiores notas em graduações disputadas no processo seletivo

30.01.26 15h10

GRADUAÇÃO

Listão da Ufra: confira quando será o resultado pelo Sisu 2026

A instituição oferece ainda duas outras formas de ingresso: o Processo Seletivo Próprio e o Processo Seletivo Especial voltado para Pessoas Transgênero

16.01.26 17h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda