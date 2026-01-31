PokéPets: campanha de adoção transforma pets em cartas de Pokémon em Belém

Uma campanha criativa de adoção de animais está chamando atenção em Belém ao transformar pets em cartas de Pokémon. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Projeto Peludinhos da UFPA e a Ludoteca SideQuest, com o objetivo de divulgar animais disponíveis para adoção de forma lúdica e interativa. Cada carta representa um pet, incluindo nome, descrição e até pontos de vida, como nos tradicionais cards do jogo.

Entre os “PokéPets” estão animais como Batinho, um cão que sobe no colo independentemente do tamanho, é fiel e adora cafuné, com PV 76; a cadelinha Karina, cujo afago “cura 30 de dano” e espalha boas energias; e o gatinho Juvenal, que recarrega energias tirando cochilos e tem medo noturno.

VEJA MAIS

Segundo a Ludoteca SideQuest, “Cada carta apresenta um PokéPet cheio de charme e personalidade, além de fortes poderes para encher um novo lar de amor 🧡🐾”.

Os pets estão disponíveis para adoção responsável pelo Projeto Peludinhos da UFPA, com divulgação ativa nas redes sociais da iniciativa.