Plantio de árvores marca celebração do Dia dos Professores no Parque da Cidade, em Belém

Em comemoração ao Dia dos Professores, celebrado nesta terça-feira, 15, o Parque da Cidade, em Belém, recebeu um evento especial de plantio de árvores. A iniciativa da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), por meio do Instituto de Ciências Agrárias (ICA), Governo do Pará e Vale, em homenagem aos educadores, simboliza o papel dos professores como plantadores de conhecimento e vida.

A programação contou com diversas personalidades da área de educação e meio ambiente, incluindo o presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), Nilson Pinto, que é professor e já foi reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), e o presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), Marcel Botelho, que também já foi reitor da UFRA. A simbologia do plantio reforça a importância dos educadores não apenas no ensino, mas também na promoção da sustentabilidade e do equilíbrio ambiental.

"Esse plantio representa para o professor a nossa missão", destacou a professora Gracialda Ferreira, diretora do ICA e idealizadora do evento. "Todos os dias a gente planta uma muda dentro de sala de aula e ajuda essas mudas a se fortalecerem. Então, nada mais justo do que, no Dia dos Professores, virmos contribuir com o equilíbrio ambiental, algo tão necessário nesse momento". O plantio de árvores, para Gracialda, espelha o trabalho dos educadores em sala de aula, que diariamente contribuem para o crescimento e desenvolvimento de seus alunos.

Nilson Pinto, que também é conhecido por implantar o "trote ecológico" na UFPA, destacou o valor simbólico do ato. "Os professores cuidam de cultivar, pelo conhecimento, pelas lições que transmitem, o desenvolvimento das crianças, jovens e adultos. Esse plantio de árvores simboliza esse trabalho permanente do professor: plantamos hoje para que no futuro essas árvores cresçam, frutifiquem e ofereçam sombra e abrigo, assim como fazemos com nossos alunos", enfatizou.

Reconhecimento

A atividade contou com a presença de ex-reitores e docentes que deixaram um legado na história da UFRA, como Manuel Torrinho, primeiro reitor da universidade. Para Marcel Botelho, o evento teve um significado especial. "A vida do professor é plantio sempre. Nós semeamos sementes que são nossos alunos e esperamos colher frutos. Hoje, tive a oportunidade de plantar uma acerola no parque e de compartilhar esse momento com ex-alunos, o que é extremamente simbólico e gratificante", frisou.

As mudas plantadas durante o evento foram preparadas em domicílio, como parte de uma ação contínua de preservação ambiental. "Essas mudas foram produzidas por nós, desde o início do ano, para que pudéssemos trazer para cá e deixar essa pequena marca dos professores no Parque da Cidade", explicou Gracialda Ferreira. A escolha dos vegetais, dentre eles o açaí, acerola, pau-preto, alfazema e cuieira, reflete o desejo de contribuir para a revitalização do parque e a criação de um espaço verde que beneficie a capital paraense, Belém.

O secretário de Estado de Agricultura Familiar, Cássio Pereira, que é egresso da UFRA e também esteve presente e destacou a importância da ação para a conscientização sobre a sustentabilidade. "O plantio de árvores vai muito além de uma ação simbólica, é uma forma de educarmos sobre a necessidade de preservação ambiental e de termos uma cidade mais verde e equilibrada", ressaltou.

Conscientização

Para os professores presentes, o evento representou um momento de reflexão sobre a carreira docente e o impacto de seu trabalho na sociedade. "Plantar árvores é cuidar da vida, e nós, como professores, temos esse mesmo papel: cuidamos do futuro através da educação", afirmou Marcel Botelho.

Ao final do evento, as mudas de árvores começaram a desenhar o que será um legado verde para a cidade. Além de contribuir com a arborização do Parque da Cidade, o projeto tem um caráter educativo e ambiental, alinhando-se às políticas de preservação da UFRA. Esse ato simbólico de plantio é apenas uma das várias iniciativas planejadas para reforçar seu compromisso com a sustentabilidade e a educação ambiental, promovendo uma Belém mais verde e equilibrada para as futuras gerações.