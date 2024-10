Dia dos Professores: veja como o amor pela educação é capaz de transformar vidas

Nesta terça-feira (15), quando é celebrado o Dia dos Professores, uma constatação: o amor pela educação é capaz de transformar vidas. Da alfabetização às séries finais, essa vocação pode ser aflorada de uma forma imprevisível. Ainda assim, tornar-se a profissão para uma vida inteira, como é o caso da professora Leilane Monteiro, que leciona a disciplina de Língua Brasileira de Sinais (Libras). “Eu prestei vestibular para Direito Universidade Federal do Pará durante quatro anos. E, no quarto ano, resolvi me inscrever na Uepa também, no curso de Língua Portuguesa”, lembra.

“Era para que fosse um suporte para o curso de Direito. Acabei passando somente na Uepa [Universidade do Estado do Pará]. E resolvi cursar. Me apaixonei pelo curso e pelo estágio. E foi daí que começou a despertar a vontade de ser professora. Me formei e, logo em seguida, tive contato com alunos surdos, quando acabei me apaixonando ainda mais [pela profissão]. E eu prestei vestibular novamente na Uepa para o curso de Letras-Libras”, completa a professora.

Para Leilane, um momento considerado divisor de águas na vida dela foi em um estágio e que reforçou a importância da educação e das Libras para promover um ensino inclusivo foi quando percebeu a dificuldade de alunos surdos que não tinham um suporte educacional adequado. E, após ser aprovada em um concurso público para trabalhar diretamente na educação especial, em 2014, Leilane foi convocada para lecionar no Instituto Felipe Smaldone, em Belém, que é referência no ensino para pessoas com surdez.

A professora Leilane Monteiro leciona a disciplina de Língua Brasileira de Sinais (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“Eu queria ser uma professora diferente na vida daquelas crianças, gostaria de poder comunicar e saber o que o meu aluno surdo estava sentido, qual era a sua dúvida para que eu pudesse, de alguma forma, chegar até eles”, relata Leilane. “Eu observo esse impacto que nós, educadores, temos na vida desse aluno, quando a gente percebe os avanços. E até mesmo o retorno que esses estudantes nos dão, de forma profissional, quando eles nos têm como referência”, acrescenta a professora.

Neste Dia dos Professores, a professora lembra da importância do educador: “Só a educação faz você chegar aonde você quiser. E é isso que eu sempre passo para os meus alunos, que eles podem ser o que eles quiserem, desde que coloquem a educação como prioridade. Por isso que eu, enquanto educadora, sempre busco fazer o melhor por eles: estudando, me qualificando e me atualizando. Eu não sou a mesma professora de dez anos atrás”.

Rede estadual

Com 20.000 professores no quadro da rede pública, a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) detalhou que é a terceira pasta estadual com mais profissionais efetivos do Brasil, segundo pesquisa realizada pelo Todos pela Educação/MEC/Inep. Com relação aos investimentos, os professores do Pará têm o maior salário médio do país, no valor de R$ 11.447,48, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O salário dos educadores da rede estadual de ensino paraense também é considerado o segundo maior salário inicial do Brasil, conforme o Movimento Profissão Docente, alcançando o novo valor inicial de R$ 8.289,87, mais R$ 1.500,00 em vale-alimentação, como repassado pela Seduc. De acordo com a secretaria, essas ações, incluindo a bonificação pelos resultados do Ideb, fazem parte de uma série de ações visando o “reconhecimento e valorização dos profissionais da educação”.

Belém

Em Belém, a rede municipal conta com 7 mil professores e técnicos pedagógicos para atender todas as unidades de ensino, conforme detalhado pela Secretaria Municipal de Educação (Semec). Entre os investimentos, houve um aumento real de salário para 65% dos profissionais da educação, alcançando 87% do piso nacional. Os profissionais também mantiveram suas gratificações e adicionais, sem qualquer redução. Além disso, foram realizadas melhorias nas condições de trabalho, incluindo a reforma de 83 escolas.

De acordo com a Semec, os professores têm acesso à formação continuada por meio do Centro de Formação de Educadores Paulo Freire (CFEPF) e do Programa Qualifica Semec, voltado para servidores não docentes. O projeto Esperançar, desenvolvido em parceria com universidades, também oferece capacitação para educadores das escolas municipais. A Semec ainda disponibiliza benefícios aos funcionários, como assistência de saúde, férias, vale-alimentação e incentivo para estudos adicionais.

Nesta terça-feira (15), as escolas da Rede estão em dia facultado conforme a data do Dia do Professor. Para além disso, nesta quarta-feira,16, a Semec irá realizar a certificação de trabalhores da educação que se envolveram e desempenharam um papel fundamental, durante a SBPC, em julho passado, no campus da UFPA.