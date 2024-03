Planetário realiza programação especial para escolas e público em geral

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) possui uma programação diversa para o público escolar e geral. As atividades são lúdicas e interativas, proporcionando aos visitantes uma experiência imersiva nos assuntos relacionados à astronomia e também em outras áreas que envolvem a ciência. No sábado (2), teve início o período das visitações aos fins de semana e várias pessoas aproveitaram para levar as crianças e também para conhecer o espaço rico em aprendizado de maneira divertida.

Vinculado à Universidade do Estado do Pará (Uepa), o ‘Planetário’ oferece ao público sessões na Cúpula de Projeções Kwarahy. Ela tem 11 metros, um projetor e o equipamento capaz de projetar cerca de 7 mil estrelas, lua, planetas, cometas, asteroides, arco-íris, eclipses, constelações ou coordenadas astronômicas. Também permite projetar o céu de qualquer momento do futuro ou do passado.

Leonardo Figueiredo de Souza (Imagem: Thiago Gomes / O Liberal)

Leonardo Figueiredo de Souza, que é sociólogo, aproveitou o primeiro dia de visitas aos fins de semana para levar o afilhado para conhecer o espaço e também ficou surpreendido com a programação. “Eu trouxe o meu afiliado pra conhecer aqui. Tem brinquedos, tem os animais ali que ele gostou. Mas eu também gostei muito. É a primeira vez que venho aqui no Planetário. Tenho 25 anos, nunca tinha vindo. Me chamou mais a atenção a cúpula, a possibilidade de ver o espaço. Uma qualidade boa, não só por foto. Com certeza eu vou voltar”, comentou.

Onize Oliveira Haiste (Imagem: Thiago Gomes / O Liberal)

Além disso, no local, os visitantes têm acesso aos espaços alusivos às áreas da Física, Matemática, Astronomia, Origem da Vida, Evolução, Biodiversidade e Química. Outra pessoa que esteve no planetário aproveitando as atividades com a família foi Onize Oliveira Haiste. A médica levou as filhas gêmeas, Cecília e Isabela, para conhecerem de maneira lúdica a ciência.

“É a primeira vez delas aqui. Foi muito legal, muita coisa interativa, elas são pequenas, era um receio meu de não ser tão adequado a elas, mas elas conseguem interagir muito, então foi bem bacana. O show da química foi o que mais chamou atenção delas, pois elas assistiram tudo. E a parte dos brinquedos interativos, a parte da matemática, que conseguem encaixar, conseguem manipular nessa idade, elas precisam ainda disso, e foi muito legal”, disse a médica.

José Roberto Alves da Silva (Imagem: Thiago Gomes / O Liberal)

Para o professor José Roberto Alves da Silva, diretor do Centro de Ciências e Planetário do Pará, o diferencial do Planetário é promover atividades criativas e que alcancem todas as idades.

“Além da cúpula, tem a visita ao espaço do conhecimento. São atividades práticas no ensino da física, tem as ações relacionadas no ensino da biologia, matemática, tem jogos e cartelas. E temos o espaço da química, em que lá também são apresentadas atividades práticas, tem o show da química, em que tem a apresentação de reações. Enfim, há uma série de atividades em que o público pode aprender. A gente ainda reitera o convite ao sábado, traga seus filhos, as crianças, parentes, amigos, é um espaço muito legal e é diferente, é um espaço que a universidade, através da extensão, promove a comunidade externa”, destaca o professor

Visitação

Segundo a programação, as visitas abertas ao público não precisam de agendamento prévio e ocorrem em dois dias: quarta-feira, com entrada gratuita das 15h às 17h30; e aos sábados, das 8h30 às 11h, no valor de 10 reais a entrada inteira e cinco reais a meia, com sessão de cúpula infantil às 9h, e adulto/juvenil 11h.

Agendamentos

Os agendamentos para visitações escolares ou em grupo podem ser feitos pelo telefone (91) 3284-9116, e-mail agenda.planetario@uepa.br ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.