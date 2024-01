Planetário do Pará retoma agendamentos para escolas; veja como realizar as inscrições

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) iniciou, nesta segunda-feira (15), o agendamento para as escolas interessadas em realizar visitas no local. As instituições podem fazer a solicitação de agendamento de visita pelo telefone (91) 3216-6303 ou pelo e-mail agenda.planetario@uepa.br. As datas disponíveis para visita das escolas são às terças, quartas (apenas na parte da manhã), quintas e sextas-feiras.

VEJA MAIS

Após o pedido, o setor de agendamento vai entrar em contato com o responsável pela instituição de ensino confirmando as informações. O Planetário ressaltou, ainda, que é importante informar o nome da escola, se ela é pública ou privada, qual a escolaridade da turma, nome e contato dos responsáveis pela escola e data e horários solicitados.

As visitas ocorrem no espaço do Centro de Ciências e na Cúpula Kwarahy. No Centro de Ciências, os visitantes podem explorar experimentos que abordam temas relacionados à Astronomia e que são vinculados às áreas de Física, Química, Matemática e Biologia. A duração das visitas agendadas pode ser de 2 a 3 horas, proporcionando uma experiência abrangente aos visitantes.

Na Cúpula, são conduzidas sessões interativas e projeções do céu de Belém. No local é possível apresentar o espaço para a sociedade e promover a extensão de conhecimentos ao público, em um espaço não escolar. Para o público em geral e sem agendamento, as atividades são realizadas às quartas-feiras, no horário da tarde, com entrada gratuita, e aos sábados, pela manhã.

Planetário em 2023

Ao todo, 236 escolas participaram de visitas ao Planetário em 2023. Entre as instituições presentes, incluíram-se escolas das redes públicas municipais, estaduais, federais e escolas particulares, totalizando aproximadamente 10.900 alunos e professores que exploraram as instalações do CCPPA. Como uma das principais atrações do espaço, a cúpula do Planetário registrou mais de 5.400 sessões realizadas no último ano.

Oferecendo programações de 40 a 80 minutos, as sessões proporcionam projeções de cerca de sete mil estrelas, luas, planetas, cometas, asteroides, arco-íris, eclipses e constelações. As simulações projetam movimentos diurnos, anuais e polares, juntamente com viagens espaciais, enriquecendo a experiência educacional proporcionada pelo Planetário.