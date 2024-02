Planetário do Pará retoma atividades nesta terça-feira (20)

As atividades do Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), ligado à Universidade do Estado do Pará (Uepa), serão retomadas e abertas ao público a partir desta terça-feira (20), após período fechado para planejamento interno. Os visitantes poderão participar de sessões na Cúpula de Projeções Kwarahy e ter acesso às áreas da Física, Matemática, Astronomia, Origem da Vida, Evolução, Biodiversidade e Química.

As visitas abertas ao público não precisam de agendamento prévio, e ocorrem em dois dias: quarta-feira, com entrada gratuita, das 15 h às 17h30, e sábado, pelo valor de R$ 10,00, das 9 h às 11h30. A sessão de cúpula infantil é às 9 h, e adulto/juvenil às 11 h. Já os agendamentos para visitações escolares ou em grupo podem ser efetuados pelo telefone (91) 3284-9116, e-mail: agenda.planetario@uepa.br ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8 h às 16 h.

A visitação escolar oferece aos alunos a expansão de conhecimentos nas áreas das ciências em que o CCPPA atua. Em 2023, houve 236 agendamentos de escolas para visita, das redes municipal, estadual, federal e particular. Participaram dessas visitas 10.884 pessoas, entre professores e alunos. Quanto ao público recebido no CCPPA às quartas e aos sábados, 10.882 pessoas foram atendidas.

Atividades

Ao longo do ano passado, o CCPPA também desenvolveu ações que envolveram mais de 24 mil pessoas. Entre elas, estão: 21ª Semana Nacional de Museus, 17ª Primavera de Museus, Dia da Matemática, Dia do Químico, Space Park, Feira de Matemática (no município de Acará), Oficinas de Férias, Concurso Ciência e Arte, Observação do Céu Noturno, da Superlua e do Eclipse Solar, Mostra de Matemática e os projetos Mulheres nas Ciências e Circuito Tela Verde.

O diretor do CCPPA, professor José Roberto Alves, ressaltou as atividades previstas para 2024. “Nossa expectativa para este ano é muito boa, pois vamos novamente ter as ações da Semana Nacional de Museus, da Primavera de Museus, do nosso Concurso Ciência e Arte, para que a gente promova a integração com o nosso público externo, além das nossas atividades, como a sessão de cúpula, que chama muito a atenção. Também pretendemos resgatar as palestras virtuais, que são voltadas ao público em geral, e reativar o Planetário Móvel”, explicou.