Planetário recebe inscrições para programação de férias

O Planetário do Pará recebe inscrições para a programação de férias voltada ao público infantil e infanto-juvenil. O cronograma conta com oficinas, visitas públicas e sessões de cúpula. As inscrições custam R$ 10 e podem ser feitas por meio do link, e as sessões de cúpula iniciam às 8h30 e 14h30, antes de cada oficina.

VEJA MAIS

Entre as atividades ofertadas, estão:

oficina de origami, dobraduras e colagens;

produção de mini terrário;

oficina de química forense;

produção de foguete;

produção de sabão;

oficina de Libras;

oficina de pipa tetraédrica.

A programação será dividida em dois turnos, pela manhã e tarde, nas terças e quintas-feiras das duas primeiras semanas de julho. Algumas oficinas ofertam 20 vagas e outras 30.

O público-alvo são crianças de 6 a 10 anos e adolescentes a partir dos 15 anos. O Centro estará aberto até o dia 17/07. Após essa data, o Planetário entrará em recesso para visitas, retornando às atividades em agosto.

Serviço

Inscrições: de 29 de junho até o preenchimento das vagas.

Clique aqui para inscrever-se

Horário: 8h30 às 12h / 14h30 às 18h

Local: Centro de Ciências e Planetário (Rodovia Augusto Montenegro, km 3, s/n)

Valor: R$ 10 cada oficina

Ingresso das visitas públicas: Inteira R$ 10,00 e Meia R$ 5,00