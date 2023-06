Planetário realiza observação do céu noturno nesta quinta-feira, em Belém; veja como participar

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), no bairro do Mangueirão, em Belém, abre as portas nesta quinta-feira (29) para uma sessão de observação do céu. A atividade permite aos visitantes uma observação guiada por meio de telescópios. A programação é a aberta ao público e inicia às 18h30, seguindo até às 21h.

A entrada é gratuita e não é necessário realizar agendamento prévio para participar. Por meio das redes sociais, o Planetário ressaltou que a observação dependerá das condições climáticas no momento da programação. Portanto, em caso de chuva ou de céu nublado, a visualização poderá ficar comprometida.

Serviço

Observação do céu noturno

Data: 29/06 (quarta-feira)

Horário: das 18h30 às 21h

Local: no Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), localizado na avenida Augusto Montenegro, s/n, km 03, bairro do Mangueirão, em Belém