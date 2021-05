Planetário participa de Semana Nacional dos Museus discutindo o 'reinventar' da ciência na Amazônia

Para comemorar o Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de maio, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), irá organizar a 19ª Semana Nacional dos Museus. O Centro de Ciências e Planetário da Universidade do Estado do Pará (Uepa) participa do evento com uma programação virtual transmitida, a partir das 9h, nas redes sociais do Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), nos dias 19, 20 e 21 de maio.

O tema deste ano abordado pelo CCPPA pretende discutir “O Futuro dos Museus: Reinventar e Reimaginar”. A doutora Rosângela Marques de Brito irá abrir às palestras ressaltando a importância da museologia e trazendo a reflexão da importância deste local para a sociedade.

“[É] de suma importância para os museus o IBRAM [realizar] esse evento, que vai ao encontro de uma demanda internacional sobre a comemoração reflexiva acerca da instituição museu e sua função social”, diz a professora. Durante a programação haverá palestras, exposições, contação de história, sessões virtuais que vão trazer os telespectadores para dentro do Planetário. Além de exibições dos desenhos e fotografias dos vencedores do II Concurso Ciência e Arte, promovido pela instituição.

A doutora em Educação para Ciência e docente de biologia do CCPPA, Bianca Venturieri, afirma que promover este evento é relevante para despertar o interesse pelo conhecimento científico de alunos e simpatizantes pelo assunto. “A nossa intenção é mostrar novas formas de divulgação científica mediadas pela tecnologia, pelas mídias e redes sociais, tornando o conhecimento científico mais acessível para todos”, alega.

Exposição virtual e acessibilidade

Na próxima quinta-feira (20), a partir das 9h, ocorrerá a exposição virtual “Interatividade e Acessibilidade com a Matemática e a Química: A Arte de Reimaginar Experimentos, Problemas e Desafios”. O intuito é oferecer ao público vídeos educativos, produzidos pelos monitores de matemática e química, que serão interpretados em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

“A função dos vídeos interpretados em Libras é fazer com que pessoas com deficiência auditiva tenham esse acesso ao conhecimento em relação aos planetários e aos museus. Não só esse conhecimento escolarizado que vem das universidades e instituições de ensino, mas também do conhecimento cultural”, explica a coordenadora de Acessibilidade do Planetário, professora Ivanete Moreira.