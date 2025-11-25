placa instalada na cop 30 confunde motoristas no cruzamento da duque de caxias com alferes costa

Uma placa de trânsito afixada no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a travessa Alferes Costa, no bairro do Marco, está causando dúvidas a condutores de veículos. A placa sinaliza que a travessa Alferes Costa é mão única. O equipamento foi instalado durante o período de realização da COP 30, de 10 a 21 de novembro.

Por causa da placa, muitos motoristas estão sem saber como trafegar corretamente pela via. Quem circula pela avenida Duque de Caxias, em direção ao Hangar, depara com a placa, indicando ser proibido dobrar a direta e seguir pela travessa Alferes Costa.

Durante a COP, aquela área estava interditada. Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana de Belém (Segbel) informou que a travessa Alferes Costa "não vai permanecer como mão única. Foi apenas para o período da COP. Vamos retirar aquela placa, ainda estamos terminando de desmobilizar as operações do evento”, informou a Secretaria, ainda na segunda-feira (24).

Sobre os demais bloqueios que foram criados para a Conferência, a Segbel informou que foram todos desmobilizados. O único que estava ainda na segunda-feira era o da avenida Brigadeiro Protásio (sentido Júlio César - Dr. Freitas. “Mas já está sendo desmobilizado também”, informou a Secretaria. Mas, na manhã desta terça-feira (25), a placa continuava afixada no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a travessa Alferes Costa.