O Liberal chevron right Belém chevron right

Placa instalada na COP 30 confunde motoristas no cruzamento da Duque de Caxias com Alferes Costa

Segbel informou que travessa Alferes Costa “não vai permanecer como mão única. Foi apenas no período da COP"

Dilson Pimentel
fonte

Uma placa de trânsito afixada no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a travessa Alferes Costa, no bairro do Marco, está causando dúvidas a condutores de veículos. A placa sinaliza que a Alferes Costa é mão única (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Uma placa de trânsito afixada no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a travessa Alferes Costa, no bairro do Marco, está causando dúvidas a condutores de veículos. A placa sinaliza que a travessa Alferes Costa é mão única. O equipamento foi instalado durante o período de realização da COP 30, de 10 a 21 de novembro.

Por causa da placa, muitos motoristas estão sem saber como trafegar corretamente pela via. Quem circula pela avenida Duque de Caxias, em direção ao Hangar, depara com a placa, indicando ser proibido dobrar a direta e seguir pela travessa Alferes Costa.

Durante a COP, aquela área estava interditada. Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana de Belém (Segbel) informou que a travessa Alferes Costa "não vai permanecer como mão única. Foi apenas para o período da COP. Vamos retirar aquela placa, ainda estamos terminando de desmobilizar as operações do evento”, informou a Secretaria, ainda na segunda-feira (24).

Sobre os demais bloqueios que foram criados para a Conferência, a Segbel informou que foram todos desmobilizados. O único que estava ainda na segunda-feira era o da avenida Brigadeiro Protásio (sentido Júlio César - Dr. Freitas. “Mas já está sendo desmobilizado também”, informou a Secretaria. Mas, na manhã desta terça-feira (25), a placa continuava afixada no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a travessa Alferes Costa.

