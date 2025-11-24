Capa Jornal Amazônia
Com o fim dos bloqueios da COP, trânsito volta a fluir em Belém

Durante o evento, diversas ruas foram interditadas, obrigando motoristas, trabalhadores e moradores a procurarem rotas alternativas

Dilson Pimentel

Após o encerramento da COP 30, as vias de Belém que estavam interditadas foram liberadas e o trânsito voltou a fluir com normalidade nesta segunda-feira (24), primeiro dia útil após o encerramento das atividades da Conferência. Durante o período do evento, de 10 a 21, diversas ruas foram bloqueadas, obrigando motoristas, trabalhadores e moradores a procurarem rotas alternativas para conseguir chegar aos compromissos diários. O uso de patinetes foi uma das soluções mais adotadas por quem precisava se deslocar com rapidez.

O eletrotécnico João Santos, 42 anos, afirmou que já percebe diferença significativa na mobilidade urbana. "Agora, o trânsito está bem rápido. A gente, no dia a dia, a partir de hoje, segunda-feira, já começou a perceber que o trânsito começou a fluir. Começou a fluir, graças a Deus. Começou a fluir e a gente está com menos dificuldade de transitar nas vias”, disse. Ele contou que, durante a COP, a rotina ficou muito mais difícil. "Eu trabalhei diretamente nos dias de COP. Foi difícil a logística porque, para a gente chegar aqui, a gente tinha que estacionar bem longe. Bem longe, então foram dias cansativos”, lembrou, enquanto abastecia seu veículo em um posto na avenida Júlio Cesar, bem em frente ao Parque da Cidade, sede oficial dos debates da COP.

Para driblar os bloqueios, João contou que adotou uma alternativa prática: “A gente praticamente não tinha opção para poder chegar aqui no evento em si. A opção foi usar os patinetes. Os patinetes foram a grande sacada, a gente conseguiu diminuir esse calorzão a pé". Agora, com a cidade voltando ao funcionamento habitual, ele acredita que a experiência deixa lições para o trânsito da capital. “A gente precisa melhorar bastante. Em dias normais, de aula, fluxo normal, vai e vem do trabalho, ainda é complicado. Principalmente em dias de chuva. Então acredito que a gente possa melhorar muito ainda o nosso trânsito. Tanto na parte estrutural quanto na parte educacional dos motoristas”, afirmou João Santos.

image O eletrotécnico João Santos afirmou que já percebe diferença significativa na mobilidade urbana. "Agora, o trânsito está bem rápido", disse. (Foto: Igor Mota/O Liberal)

A oficial de justiça Luciana Lira, também de 42 anos, mora no entorno do Parque do Utinga e sentiu diariamente os impactos das interdições. “Essa via estava interditada e eu moro lá perto, ali no Utinga. Porque antes aqui estava tudo fechado. Então a gente tinha que dar uma volta muito grande. Aí agora melhorou bastante, agora ficou normal e a gente trafega direto”, contou.

Durante a COP, ela enfrentou aumento no tempo de deslocamento. “Eu tinha que fazer uma volta muito grande. Aumentou bastante o meu tempo. E o congestionamento também, porque as vias eram todas sinalizadas. A gente acabava tendo que chegar sempre no sinal. Aqui não, eu só faço ir direto para casa”, disse. Luciana contou que, nesse período, evitava sair de casa para fugir dos bloqueios. “Eu evitava sair. Até acho que é uma orientação que a gente teve. Eu evitava sair o máximo que eu podia”, contou.

Quando precisava se deslocar, ela mantinha a rotina de usar o próprio carro. Com o fim do evento, ela acredita que a mobilidade tende a melhorar. “Olha, em termos de trânsito, eu acredito que vai melhorar bastante. Como não tem mais vias interditadas, eu acho que vai fluir melhor agora”, afirmou.

 

 

 

Palavras-chave

com o fim dos bloqueios da cop, trânsito volta a fluir em belém
Belém
.
