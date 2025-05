Pint Of Science Brasil: ciência será apresentada em bares do Pará; veja as cidades

A popularização do conhecimento científico de maneira simples e sem burocracias é o intuito do evento mundial Pint Of Science, que será realizado mais uma vez no Brasil, com a participação de algumas cidades do Estado do Pará. O Pint Of Science ocorrerá de 19 a 21 de maio em Belém, Bragança, Castanhal e Altamira. Na capital paraense, o evento terá 16 apresentações das 19h às 21h, no Café com Arte, no bairro de Nazaré, e no Égua do Buteco, nas unidades da Pedreira e Marco.

Neste ano, em especial, o evento será direcionado para a COP30 com trabalhos que envolvem principalmente temas como mudanças climáticas, meio ambiente e microbiologia. Na próxima segunda-feira (05/05) serão divulgados a lista dos trabalhos que foram selecionados para participar do evento.

“Até por conta da COP, a gente deu um foco maior em trabalhos que falam sobre mudanças climáticas e meio ambiente. Estamos com palestras bem interessantes com esse foco, com uma boa divulgação e mídia nas redes sociais. Esperamos ter um bom público. Segunda e a terça são os dias mais complicados, mas no ano passado a gente conseguiu reunir mais de 400 pessoas somando todos os dias de evento”, contou o coordenador do Pint Of Science de Belém, Eduardo Arruda, que é professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Pará (UFPA).

VEJA MAIS



O Pint of Science Brasil é uma iniciativa que busca aproximar a ciência da sociedade de forma descontraída e acessível. O festival reúne pesquisadores e especialistas em bares e restaurantes para discutir temas relevantes em diversas áreas do conhecimento. O evento acontece anualmente em diversas cidades simultaneamente em mais de 25 países. O festival foi criado em 2012, na Inglaterra, e chegou ao Brasil em 2015. “O evento no Brasil é gratuito. Qualquer pessoa pode ir direto ao bar, assistir, se quiser pode beber ou não, o acesso é livre. Temos convidados desde professores de universidades até alunos de doutorado”, disse.

Arruda, que é coordenador de Belém desde 2024, diz que houveram muitas inscrições com um aumento de pesquisadores interessados em expor seus trabalhos para o grande público. “Infelizmente pelos números de bares que temos algumas inscrições não poderão ser aproveitados, mas os pesquisadores ficam de stand by para caso acontecer algum problema de última hora, eles podem apresentar”, explica.

As apresentações serão terão no total uma hora cada, sendo uma parte reservada para a apresentação dos cientistas e outra para perguntas dos públicos. Por noite, serão duas apresentações em cada bar em Belém. “A ideia é utilizar uma linguagem bem acessível, quando divulgarmos os títulos das palestras todos poderão ver. Até a forma é mais acessível, mais chamativo, para que quem esteja no bar possa participar e interagir. A ideia é trazer assuntos da academia para que todos possam entender”, destaca.

Todas as palestras com horários e locais que terão o Pint Of Science serão divulgadas na próxima segunda-feira (05/05) no perfil do Instagram @pintofsciencebr. As apresentações em Belém também serão divulgadas no @coletivocientifico.

Serviço:

Pint Of Science 2025

Data : 19 a 21 de maio

: 19 a 21 de maio Cidades : Belém, Bragança, Castanhal e Altamira

: Belém, Bragança, Castanhal e Altamira Horário : 19h às 21h

: 19h às 21h Café com Arte - Travessa Rui Barbosa, n° 1437 - Nazaré, Belém.

Égua do Buteco - Pedreira - Avenida Marquês de Herval, n° 904 - Pedreira, Belém

Égua do Buteco - Marco - Avenida Romulo Maiorana, esquina com travessa Barão do Triunfo, nº 1580