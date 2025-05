Dormir emagrece? Veja o que a ciência diz sobre o assunto e como o sono influencia no peso

Se você está lutando para perder peso, mas vive ansioso, estressado e dorme mal, talvez o problema esteja no travesseiro, ou melhor, na qualidade do seu sono. Dormir bem não só recupera as energias como também é um aliado poderoso no processo de emagrecimento, segundo especialistas.

De acordo com estudos recentes, o sono está diretamente ligado ao equilíbrio de hormônios fundamentais que regulam o apetite, como a leptina e a grelina. Enquanto a leptina promove a saciedade, a grelina estimula a fome — e dormir mal desregula ambos. Além disso, um sono ruim aumenta os níveis de cortisol, hormônio do estresse que dificulta a queima de gordura e favorece o acúmulo de peso.

Sono ruim e obesidade

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que cerca de 40% dos brasileiros sofrem com insônia. Já a Vigitel, pesquisa do Ministério da Saúde, revela que mais da metade da população (53,8%) está acima do peso.

Um estudo envolvendo mais de 120 mil pessoas identificou quatro fatores do sono que se relacionam diretamente com a obesidade: dormir menos de 7 ou mais de 9 horas por noite, inverter o dia pela noite, cochilar demais durante o dia e manter hábitos noturnos. Tudo isso pode bagunçar o chamado ritmo circadiano, relógio biológico que regula o sono, a produção hormonal e até a digestão.

Dormir gasta calorias, mas não faz milagre

Dormir gasta cerca de 80 calorias por hora, em média, mas isso, por si só, não é suficiente para emagrecer. No entanto, um sono de qualidade ajuda o corpo a funcionar melhor, favorecendo o controle do peso por diversos mecanismos hormonais.

O emagrecimento é multifatorial, mas o sono é uma peça-chave. Ele ajuda a regular o apetite, melhora a disposição para a prática de atividades físicas e reduz o estresse, que é um grande vilão para quem quer perder peso.

Veja os principais benefícios do sono para quem quer emagrecer:

Reduz a produção de grelina : menos grelina, menos fome.

: menos grelina, menos fome. Aumenta os níveis de leptina : mais leptina, mais saciedade.

: mais leptina, mais saciedade. Estimula o hormônio do crescimento (GH) : ajuda a queimar gordura e preservar músculos.

: ajuda a queimar gordura e preservar músculos. Aumenta a produção de melatonina : hormônio do sono que melhora a qualidade do descanso e equilibra o organismo.

: hormônio do sono que melhora a qualidade do descanso e equilibra o organismo. Diminui o estresse: reduz os níveis de cortisol, favorecendo a perda de peso.

reduz os níveis de cortisol, favorecendo a perda de peso. Melhora a disposição : facilita a prática de exercícios e um estilo de vida mais ativo.

: facilita a prática de exercícios e um estilo de vida mais ativo. Reduz a fome noturna: evita ataques à geladeira fora de hora.

Dicas para melhorar a qualidade do sono

Não basta apenas dormir o número recomendado de horas (geralmente entre 6 e 8), é essencial cuidar da qualidade do sono. Isso inclui:

Evitar café ou bebidas estimulantes após as 17h;

Dormir e acordar sempre nos mesmos horários;

Criar um ambiente escuro e silencioso no quarto;

Evitar uso de telas (celular, TV) perto da hora de dormir;

Fazer uma breve soneca após o almoço, se possível, de até 30 minutos.