Vitamina C emagrece? Endocrinologista explica se o suplemento ajuda a perder peso

Nos últimos meses, a vitamina C tem ganhado um novo papel nas redes sociais, onde algumas pessoas afirmam que seu consumo auxilia no emagrecimento e na inibição da fome. Mas será que essa informação tem fundamento científico? Para esclarecer o assunto, conversamos com a médica endocrinologista Natasha Vilanova, que desmistifica essa ideia e explica os verdadeiros efeitos desse micronutriente no organismo.

A verdade sobre vitamina C e emagrecimento

De acordo com a endócrino, Natasha Vilanova, a alegação de que a vitamina C ajuda a perder peso ou a controlar a fome é um mito. “Não temos comprovação científica do uso da vitamina C para a promoção de perda de peso”, afirma. Ela destaca que, no tratamento de sobrepeso e obesidade, é essencial contar com orientações médicas e estratégias baseadas em evidências científicas, e a vitamina C não faz parte desse grupo.

“A vitamina C, ao contrário do que muitos estão dizendo, não atua na inibição do apetite nem tem efeito nos centros de regulação de saciedade do cérebro. Também não promove queima de gordura. Portanto, não é uma estratégia indicada para perda de peso”, reforça.

A médica alerta que essas informações equivocadas podem levar as pessoas a investir em soluções sem eficácia comprovada, deixando de lado tratamentos realmente eficazes. “É importante que qualquer abordagem para emagrecimento seja segura e validada por estudos científicos, respeitando sempre a individualidade de cada paciente”, completa.

Os verdadeiros benefícios da vitamina C

Embora não contribua para o emagrecimento, a vitamina C desempenha um papel importante na saúde do corpo. Ela é um micronutriente com propriedades antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, reduzindo danos às células e prevenindo doenças.

Além disso, a vitamina C fortalece o sistema imunológico, promove a saúde da pele e auxilia na absorção de ferro. “Consumir alimentos ricos em vitamina C, como laranja, acerola e outras frutas cítricas, é suficiente para garantir esses benefícios no dia a dia”, explica a endocrinologista.

O uso de suplementos, segundo Natasha, deve ser considerado apenas quando há deficiência diagnosticada e sob orientação médica. “Na maioria das vezes, uma alimentação equilibrada já é suficiente para suprir as necessidades de vitamina C do organismo”, pontua.

Mitos que circulam nas redes sociais

A disseminação de informações falsas sobre a vitamina C reflete um problema maior: o impacto das redes sociais na saúde pública. “É comum que soluções ‘milagrosas’ para emagrecimento viralizem, mas essas estratégias não têm respaldo científico e podem causar frustração ou até prejuízos à saúde”, alerta a médica.

Ela ressalta que o emagrecimento saudável exige uma combinação de hábitos alimentares adequados, prática de atividades físicas e, em alguns casos, acompanhamento médico. “É fundamental que as pessoas busquem informações confiáveis e não se deixem levar por modismos sem embasamento”, diz.

Como consumir vitamina C de forma saudável

Para quem deseja aproveitar os benefícios da vitamina C de forma saudável, a recomendação é priorizar o consumo de fontes naturais do nutriente. Frutas como laranja, acerola e kiwi são excelentes opções. A laranja, por exemplo, não apenas oferece vitamina C, mas também é rica em fibras e ajuda na hidratação do corpo. A acerola, por sua vez, é uma das frutas com maior concentração de vitamina C, sendo ideal para fortalecer o sistema imunológico. Outras opções incluem o kiwi, que combina vitamina C com outros antioxidantes importantes, e frutas como manga e mamão, que também são saborosas e contribuem para a ingestão desse micronutriente essencial. Consumir essas frutas regularmente é uma forma simples e eficaz de garantir os benefícios da vitamina C no dia a dia.

A vitamina C é, sem dúvidas, um nutriente valioso para a saúde, mas não é uma solução para emagrecer. É essencial combater a desinformação e valorizar o papel de profissionais qualificados na busca por uma vida saudável. “Quando o assunto é emagrecimento, não existe fórmula mágica. É preciso buscar soluções sustentáveis e, acima de tudo, seguras”, conclui a endócrino, Natasha Vilanova.