Pedestres se arriscam, todos os dias, em cruzamentos perigosos de Belém

Em muitos cruzamentos de Belém, o risco de acidentes é constante. Nesses locais, a sinalização está apagada ou é inadequada. Belém possui 418 interseções semafóricas. Mas, ainda segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), os locais com mais ocorrências de acidentes, em sua maioria, são exatamente os que possuem semáforo. E a avenida Almirante Barroso lidera esse ranking.

Um dos cruzamentos perigosos fica na travessa Alferes Costa com a avenida Visconde de Inhaúma, no bairro do Marco. A pintura de “Pare”, na rua, está apagada no cruzamento daquelas vias. Ali, há outra placa de “Pare”, mas que está no canteiro central e escorada em uma árvore. O almoxarife Eduardo Antunes, 54 anos, disse que esse cruzamento é “perigoso demais. Não tem sinalização”.

Para ele, deveria haver um semáforo naquele trecho. Os pedestres também se arriscam diariamente para atravessar no cruzamento da rua Soares Carneiro com a avenida Senador Lemos, no Umarizal. Um pouco antes, na rua Soares Carneiro com a rua Jerônimo Pimentel, há um semáforo. Alguns metros adiante, porém, os pedestres atravessam a rua em meio aos veículos.

Na travessa Alferes Costa com a avenida Visconde de Inhaúma, no Marco, a sinalização no chão está apagada (Ivan Duarte/O Liberal)

O motorista Tobias Cunha, 54 anos, parou naquele cruzamento e ficou esperando o melhor momento de atravessar. “Só sorte mesmo e mais nada”, disse. Nesse mesmo cruzamento, duas mulheres, mãe e filha, esperaram um pouco para fazer a travessia."É uma falta de respeito. É um risco para a minha mãe, que é idosa, atravessar", diz professora

No cruzamento há uma placa de “Pare”, mas que não é respeitada pelos motoristas. “É uma falta de respeito. A minha mãe (dona Josefina, 73 anos) é idosa. É um risco para ela atravessar. Ela tem dificuldade para andar”, contou a professora Márcia Correa.

Bacharel em direito e especialista em mobilidade urbana e trânsito, Rafael Cristo diz que Belém tem uma infraestrutura histórica formada por interseção em forma de cruz, denominado, à luz do Código de Trânsito Brasileiro, de cruzamento. “Esses cruzamentos possuem sinalização insuficiente ou inexistem”, diz.

O artigo 90 do CTB estabelece que não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

E que o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. “Cabe destacar a importância da sinalização com intuito de evitar colisões”, afirma.

Ainda segundo ele, reduzir a velocidade e redobrar a atenção é fundamental para evitar colisão/acidente.

Locais com mais ocorrências de acidentes, em sua maioria, possuem semáforo, informa Semob

A Semob estuda a possibilidade de aumentar a quantidade de cruzamentos com semáforos atendendo à demanda de moradores e priorizando os cruzamentos mais perigosos. Já está sendo programada a instalação semafórica em três cruzamentos: das avenidas Independência/Brasil, avenidas Independência/Henrique Dias (Parque Verde) e na Guerra Passos com a Américo Santa Rosa (Canudos).

Outros cruzamentos que devem receber o equipamento: avenida João Paulo II com a passagem Coração de Jesus; avenida Senador Lemos com a Mucajá; rua São Miguel com a Tupinambás; avenida Augusto Montenegro próximo ao colégio Impacto; avenida Augusto Montenegro próximo à Estação Jardim Portugal e retornos; avenida Augusto Montenegro próximo à Estação Eduardo Angelim e retornos; avenida Augusto Montenegro, próximo ao Parque Shopping; na avenida Arthur Bernardes, próximo ao Centro de Instrução Comandante Brás de Aguiar (Ciaba), e avenida Almirante Barroso com a Antônio Baena (semáforos de pedestre pra travessia).

A Semob orienta os condutores a seguirem as regras de trânsito para não cometer imprudências e infrações e, assim, evitar acidentes, principalmente, em locais onde não há semáforos.

Cruzamentos que devem receber semáforos:

Avenida João Paulo II com a passagem Coração de Jesus; avenida Senador Lemos com a Mucajá;

Rua São Miguel com a Tupinambás;

Avenida Augusto Montenegro, próximo ao colégio Impacto;

Avenida Augusto Montenegro, próximo à Estação Jardim Portugal e retornos;

Avenida Augusto Montenegro, próximo à Estação Eduardo Angelim e retornos;

Avenida Augusto Montenegro, próximo ao Parque Shopping;

Avenida Arthur Bernardes, próximo ao Centro de Instrução Comandante Brás de Aguiar (Ciaba);

Avenida Almirante Barroso com a Antônio Baena (semáforos de pedestre pra travessia).

Vias de maior ocorrência de acidentes - todas com semáforos:

Avenida Almirante Barroso, nos cruzamentos com as travessas Angustura, Lomas Valentinas, Mauriti, e com a avenida José Malcher/rua Ceará e avenidas Júlio César e Tavares Bastos;

Avenida Augusto Montenegro com as avenidas Laércio Barbalho e Centenário e, ainda, com o trevo do Satélite e com a rua da Marinha;

Avenida Pedro Álvares Cabral com a avenida Visconde de Souza Franco.

Fonte: Semob