‘Peço que ajudem’, diz mulher sobre criança que vende cocada nas ruas de Belém

No último domingo (5), a paraense Kátia Rodrigues registrou uma cena, no bairro Batista Campos, que viralizou nas redes sociais. Ela estava no serviço quando viu Valdecir, uma criança de apenas dez anos, ajudando o primo Ewerton, que é deficiente visual, a vender cocadas para auxiliar no sustento da família.

A moça divulgou no Facebook um relato emocionado pedindo que as pessoas pudessem ajudá-los. “Hoje conheci esse camaradinha Valdecir (...) guia aqui pelas ruas do centro de Belém o seu amigo Ewerton que é deficiente visual, eles vendem cocada (que aliás é uma delícia). (...) Peço de todo meu coração que se verem eles comprem (se puder) a cocada do Ewerton”, escreveu na legenda.

Mas, o que Kátia não imaginava era que um simples gesto iria alcançar, até a tarde desta segunda-feira (6), 5,6 mil compartilhamentos. Nos comentários, muitas pessoas se solidarizam com a situação e perguntaram onde eles se encontravam para prestar auxílio também.

A paraense explicou, ainda na publicação, que Ewerton e Valdecir não possuem telefone celular. Kátia contou que eles rodam nas ruas do centro da cidade aos finais de semana para realizar as vendas, e não tem um ponto físico de fato.

“Eu também fiz o Valdecir me prometer voltar até o meu trabalho pra pegar alguns materiais escolares”, acrescentou a jovem no post.