Paulista gera polêmica após chamar belenenses de 'vira-lata': 'Olha, eu sou relevante'

A pesquisadora paulista e professora de uma universidade da capital paraense, Taylisi Corrêa Leite, viralizou nas redes sociais após fazer uma declaração sobre os belenenses. “Se o brasileiro é vira-lata, o belenense é pior”, disse.

A ofensa foi dita em uma publicação da professora em sua conta do Instagram, onde aparece ao lado de Silvio Almeida, futuro ministro dos Direitos Humanos. Segundo Taylisi, os paraenses não reconhecem a sua importância devido a um sentimento de inferioridade:

“Se o brasileiro é vira-lata, o belenense é pior. Desde que me mudei para Belém, tenho me sentido mal por tentar afirmar quem eu sou. ‘Olha, eu sou relevante. Sou importante. Sou a feminista marxista mais importante da América Latina. Tenho uma história. As pessoas me respeitam’”, inicia seu desabafo.

Ela também afirma na publicação que os belenenses têm uma auto estima tão baixa que não são capazes de “reconhecer aquilo que não conhecem”. Taylisi afirma que, na cidade, existe uma idolatria a São Paulo, mas que as pessoas não são capazes de reconhecer uma paulistana que já está aqui.

“Fico acanhada de parecer uma sudestina soberba (o que desprezo e sei que é ridículo), então, não insisto que sou importante”, continua em sua postagem. Segundo a pesquisadora, é triste que no estado do Pará as pessoas não consigam ver a sua relevância para o mundo, por um sentimento de inferioridade, como se tudo que existisse aqui não fosse importante.

Taylisi Leite é professora adjunta do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) da Universidade Federal do Pará (UFPA). No final de sua publicação, ela declara que talvez, se apontasse as pessoas de grande nome com quem tem contato, pudesse ser reconhecida. Entre os famosos, cita Reinaldo Azevedo, Juliano Medeiros e o seu ex-namorado, Silvio Almeida.

No texto, a professora completa dizendo que a publicação das fotos tem como objetivo fazer com que as pessoas a reconheçam após verem os indivíduos importantes com quem se relaciona. “Talvez eu seja respeitada por ser amiga do ministro, embora Taylisi, para quem sabe das coisas, não precise se cacifar em ninguém”, finalizou.

A professora apagou a publicação onde falava sobre os benelenses. Nesta sexta-feira (23), Taylisi Leite publicou um pedido de desculpas no Instagram. Veja a publicação:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)