Passaporte da vacina vira chaveiro e faz sucesso entre os paraenses

Após ser item obrigatório para acessar estabelecimentos abertos ao público no Pará, o passaporte da vacina não sai da carteira de quem frequenta esses ambientes. No entanto, por ser um papel, é fácil perder o documento. Mas uma alternativa que vem fazendo sucesso é transformar o comprovante de vacinação em chaveiro.

A alternativa é uma versão reduzida da carteira de vacinação, contendo o nome e as doses aplicadas, em um invólucro que protege e garante que seja possível ler as informações. A invenção foi compartilhada por Raissa Sarquis, em seu perfil no Twitter. "Essa foi uma das melhores ideias que eu vi esse ano", escreveu.

Como chaveiro, o comprovante sempre fica à mão e quem completou o ciclo de imunização não tem mais desculpa para deixar de entrar em cinemas, teatros, clubes, bares, restaurantes, academias, igrejas, casas de shows, equipamentos turísticos, eventos esportivos, entre outros.