Começou nesta sexta-feira (15), o serviço de testagem para covid-19 no terminal hidroviário de Belém. Qualquer pessoa que vá embarcar ou esteja chegando de viagem na capital pode solicitar o teste à equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), na entrada do terminal. O exame dura em média 15 minutos. A movimentação hoje era intensa, porém sem transtornos .

VEJA MAIS

A movimentação para embarque e desembarque é intensa (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

O ponto de testagem não é um local fixo para testagem da doença. A ação prossegue no sábado (16) e nas demais sextas e sábados de julho (nos dias 22, 23, 29 e 30 deste mês). A testagem no Terminal Hidroviário é uma das ações de prevenção e controle da doença na capital. Segundo a Sesma,além de desafogar a demanda nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a medida garante mais segurança para quem chega à cidade. Os testes estão disponíveis para todos, sintomáticos ou não.

(Foto: Thiago Gomes / O Liberal) (Foto: Thiago Gomes / O Liberal) (Foto: Thiago Gomes / O Liberal) (Foto: Thiago Gomes / O Liberal) (Foto: Thiago Gomes / O Liberal) (Foto: Thiago Gomes / O Liberal) (Foto: Thiago Gomes / O Liberal) (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

De acordo com dados da Companhia de Portos e Hidrovias (CPH), cerca de 100 mil pessoas passam pelo Terminal Hidroviário durante o mês de julho. A Sesma destaca que a testagem neste local é oportuna em função do aumento de número de casos de covid-19 registrado na região do Baixo Amazonas e Tapajós.