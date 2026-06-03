Passageiros de ônibus se assustam após transporte apresentar problema no motor em terminal de Belém

Passageiros de um ônibus se assustaram nesta terça-feira (3/6) após o transporte apresentar problema no motor. O episódio ocorreu no terminal da linha expressa do BRT, no bairro de São Brás, em Belém.

Em um vídeo feito pela Redação Integrada de O Liberal, é possível ver uma pessoa abrindo a parte traseira do coletivo, de onde sai bastante fumaça.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a empresa BRT Amazônia informou que o setor responsável realizou a apuração da ocorrência e esclareceu que não houve princípio de incêndio no veículo. "De acordo com a análise técnica, foi identificado um problema na correia do motor, que sofreu avaria e ocasionou a emissão de fumaça, e as informações referentes à ocorrência já foram devidamente encaminhadas em resposta à Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon)", comunicou.

A reportagem também pediu uma nota para a Arcon e aguarda resposta.